Москвичам рекомендовали не обедать на рабочих местах из-за коронавируса

Из-за опасного вируса Управление Роспотребнадзора по Москве рекомендовало работодателям запретить перекусы на рабочих местах.

В офисе следует обедать только в столовых или специальных комнатах приема пищи. Если их нет в компании, работодателей призывают выделить помещение с раковиной для мытья рук с горячей и холодной водой, а также обеспечить ежедневную уборку помещения с дезинфицирующими средствами.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, работодателям также рекомендуется обеспечить при входе в организацию возможность обработки рук кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками. "Рекомендуется обеспечить контроль температуры тела работников при входе в организацию, а по показаниям в течение рабочего дня, с помощью электронных, инфракрасных термометров или переносных тепловизоров с обязательным отстранением от работы сотрудников с повышенной температурой и признаками инфекционного заболевания", - отметили в ведомстве.

Уточняется, что в офисах рекомендуется каждые два часа проветривать рабочие помещения, а также применять бактерицидные лампы, рециркуляторы воздуха закрытого типа для регулярного обеззараживания воздуха.

Также рекомендуется отменить корпоративные мероприятия, участие работников в массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия, направление сотрудников в командировки, особенно в страны, где есть случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).