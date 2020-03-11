Исполнился год, как вступили в силу изменения правил агрострахования с господдержкой. Смягчение требований предполагало появление более дешевых и привлекательных страховых продуктов, а также рост интереса у аграриев к сельхозстрахованию, в том числе - в зонах рискованного земледелия. Насколько оправдались эти ожидания, разбиралась корреспондент "РГ".

Программа страхования с государственной поддержкой подразумевает снижение стоимости страховки на 50 процентов. Компенсации выплачиваются по заявлениям, условия их получения оговорены в Федеральном законе "Компенсации части затрат на страхование урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений".

В числе основных изменений - отмена порога гибели урожая, а также возможность застраховать с господдержкой один или несколько рисков. Если раньше аграрии могли застраховать на условиях господдержки только все риски, перечисленные в законе (а их больше двадцати), то теперь достаточно одного. Как рассказали тульские страховщики, это сыграло свою роль в увеличении количества заключенных договоров в более южных регионах, например в Воронежской и Липецкой областях. По словам собеседника "РГ", черноземные аграрии всегда были более активны в части страхования. Вот и после вступления изменений в силу они рассчитывали на дополнительную сумму погектарной поддержки (добавка составляет до пятнадцати процентов), страховались только по одному риску с самым дешевым полисом (как правило, "природный пожар"). В результате получали и льготную страховку, и дополнительные выплаты. Тульские аграрии к этому пока не пришли. Хотя дополнительный коэффициент погектарной поддержки при условии страхования посевов им тоже предлагают.

По словам министра сельского хозяйства региона Алексея Степина, в основном страхованием занимаются крупные хозяйства. А что же фермеры?

- Пока не знаю, насколько это может быть выгодно, - рассуждает директор ООО "Раздолье-Агро", председатель общественного совета при региональном минсельхозе Дмитрий Задорожный. - Страхование - это разумная и хорошая вещь, но у нас оно пока еще не очень развито. Крупные хозяйства, которые могут содержать в штате юристов, что-то выигрывают. А мелкому и среднему фермеру в нашей зоне получить выплаты по страховке в случае чего практически невозможно. Для фермера страховка - это выброшенные деньги, никто по ней не заплатит. А лишних средств у крестьянина нет.

- За все время, что существует система агрострахования, у глав небольших хозяйств выработалось огромное недоверие к этому институту, - вторит ему бывший фермер, ныне председатель общественного совета тульского центра современных аграрных интенсивных технологий "СовАгроИнт" Вячеслав Андриянов. - Страховку оформляют лишь тогда, когда берут кредиты - это характерно в основном для крупных хозяйств. Таких в области 20, может, 30, а весь агропромышленный комплекс региона включает в себя порядка тысячи сельхозорганизаций и КФХ. Вот и считайте. Страхование выгодно для определенного круга лиц.

Даже если фермер получит урожай всего на один процент меньше ожидаемого, то ему выплатят потери

- Берем в кредит технику, страхуем ее. А страхованием посевов не занимались и не собираемся заниматься, - категорически заявил руководитель ООО "ЖАК" Руслан Окроян, специализирующийся на выращивании картофеля и зерновых.

Погектарная поддержка в Тульской области - 250 рублей, плюс 15 процентов - это примерно 37,5 рубля, прикинул возможную выгоду Дмитрий Задорожный. Минимальная сумма страховки на один риск, как рассказали корреспонденту "РГ" в одной из тульских страховых компаний, составляет примерно двести рублей на гектар. Половину стоимости полиса вернет государство.

- Надо посчитать и подумать, - не спешит с выводами Дмитрий Задорожный.

Прежде аграрии могли получить страховую выплату только в том случае, если теряли более двадцати процентов запланированного урожая. Сейчас такой порог отменен. Как пояснили в страховой компании, даже если фермер получит урожай всего на один процент меньше ожидаемого, то ему выплатят потери - сумму этого одного процента.

- Не верят аграрии, что получат выплаты, но приходят, когда "клюнет", - пояснил представитель страхового бизнеса, попросивший не называть его имя. - Не могут преодолеть свой страх потери денег. Отрицательную роль сыграли и фирмы-однодневки, одно время кормившиеся на этом рынке. К тому же бывает, что мы вынуждены отказывать в страховании с господдержкой. Например, есть требования использования элитных семян, а в хозяйстве весь посадочный материал свой. Есть ряд требований по агротехнике. Но определенные улучшения появились.

Тот факт, что со смягчением требований к страхованию тульские аграрии стали заключать больше договоров, подтверждают и в региональном минсельхозе. Свою роль здесь играет и такой фактор: в случае ЧС на компенсацию гибели посевов могут рассчитывать только с застрахованных полей. Глава профильного министерства Алексей Степин приводит такую статистику: если в 2018 году было застраховано около 13 тысяч гектаров посевов, то в 2019-м - уже около 30 тысяч гектаров. Впрочем, это капля в море - менее четырех процентов от всего пахотного клина.

Несколько лучше обстоят дела в животноводстве. Здесь также произошли изменения в подходах к страхованию. Если ранее страховые компании несли ответственность только за гибель заболевших заразными болезнями животных, то теперь аграрии смогут получать страховые возмещения за вынужденный убой всего поголовья в результате вспышки заболевания. По словам Алексея Степина, за год количество застрахованных условных голов выросло с 35 тысяч до 165 тысяч. Впрочем, в основном за счет крупных организаций. Есть статистика Минсельхоза РФ: в России больше всего застраховано лошадей, на втором месте - свиньи, на третьем - с большим отрывом - крупный рогатый скот.

- Вспомните, с автострахованием тоже ведь не сразу все сложилось. Отлаживалось законодательство, мы с вами учились и привыкали к этому институту. Сейчас автострахование - дело обычное. Наверное, и для становления агрострахования должно пройти время, - считает Дмитрий Задорожный.