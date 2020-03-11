Полиция Орла закрыла подпольный покерный клуб

Сотрудники управления экономической безопасности УМВД по Орловской области прекратили деятельность подпольного игорного заведения.

Покерный клуб действовал почти два года, с мая 2018-го, и был строго законспирирован. Сюда допускался лишь узкий круг известных хозяевам игроков, окна в помещении были заклеены. В игорном зале полицейские нашли два покерных стола, специальные карты и фишки.

- Оборудование игорного клуба изъято. Против его организаторов: трех мужчин и женщины, - возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ "Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой", - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД Карина Тхаржевская.