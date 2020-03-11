Синоптики рассказали, как долго продлится аномальное тепло

Аномально теплая погода в Москве задержится до выходных. Такой прогноз дает центр "Фобос".

По словам синоптиков, экстремальное для марта тепло доживает последние дни. Столицу ждут небольшие дожди, которые будут периодически идти вплоть до 13 марта. Температура воздуха продержится на уровне +6...+9 градусов.

Как ожидается, 14 марта дожди сменятся снегом, а столбики термометров упадут до +1 градуса. Такие показатели как раз характерны для первого месяца весны, отмечают метеорологи.