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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Синоптики рассказали, как долго продлится аномальное тепло

Текст: Сергей Жуков
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Аномально теплая погода в Москве задержится до выходных. Такой прогноз дает центр "Фобос".

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
В Гидрометцентре объяснили, почему не сбываются погодные ожидания

По словам синоптиков, экстремальное для марта тепло доживает последние дни. Столицу ждут небольшие дожди, которые будут периодически идти вплоть до 13 марта. Температура воздуха продержится на уровне +6...+9 градусов.

Как ожидается, 14 марта дожди сменятся снегом, а столбики термометров упадут до +1 градуса. Такие показатели как раз характерны для первого месяца весны, отмечают метеорологи.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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