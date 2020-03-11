СМИ: В Подмосковье из дома замгубернатора ЯНАО похитили €200000

В подмосковных Котельниках неизвестные злоумышленники ограбили дом заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой, передает "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, грабителей было трое и они были вооружены.

"Неизвестные совершили нападение на частный дом в Котельниках на улице Парковой, д. 44, где проживает семья чиновника, - уточнили агентству. - Нападавшие связали и избили находившегося в нем мужчину",

Добычей злоумышленников стали 200 тысяч евро и ведомственные награды.

В правоохранительных органах подтвердили информацию о нападении на частное домовладение, но не уточнили его принадлежность.