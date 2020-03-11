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11.03.2020 16:46
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин и Воробьев открыли новые платформы на Киевском направлении МЖД

Текст: Сергей Бабкин
На Киевском направлении МЖД после реконструкции открылась станция Победа и новая остановка Санино. "Это по сути - мини-вокзалы, - заявил сегодня мэр Сергей Собянин. - А значит, новый уровень сервиса для жителей Москвы и Подмосковья".

Как уже писала "РГ", на московской "железке" в последние годы идет модернизация, которая призвана сделать поездки между Подмосковьем и столицей максимально удобными. Платформы реконструируются так, чтобы можно было быстро пересесть на другой вид транспорта, не доезжая до перегруженного центра Москвы. На самых загруженных направлениях, в частности, на Киевском, строят мини-вокзалы. Это крытые галереи с эскалаторами, кассами, удобным расписанием и электронными табло.

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
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"Теперь мы с соседями чувствуем себя полноценными москвичами, - говорит жительница нового квартала в поселке Санино Ирина Трофимова. - Теперь от "новой" до "старой" Москвы можно быстро доехать". От Санино до Киевского вокзала примерно 50 минут. Почти столько же и от соседней станции Победа, где тоже построили мини-вокзал. "Здесь исторические места, - напомнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. - Отсюда наши предки в ожесточенных боях гнали фашистов". Теперь на бывших полях сражений строятся новые жилкомплексы, и наследникам Победы скоростной транспорт очень нужен.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Работы на Киевском направлении связаны и со строительством МЦД-4, заявил замгендиректора РЖД Олег Тони. Помимо станций здесь готовят и новые пути, чтобы электрички и дальние поезда не выбивали диаметры из графика. "Предстоит проводить 86 километров рельсов, - отметил топ-менеджер. - В том числе и сложные искусственные сооружения, в частности, мост через Москву-реку. Но темпы хорошие, уверен, что реализуем проект".

В совместном заявлении Собянин и Воробьев напомнили, что МЦД даст новый стимул развитию московской агломерации. Главы регионов настаивают, чтобы станции соответствовали современным нормам комфорта.

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