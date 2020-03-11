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11.03.2020 09:04
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Территорию Ленинского проспекта комплексно благоустроят в 2020 году

Текст: Ирина Огилько

В 2020 году благоустроят Ленинский проспект от улицы Кравченко до МКАД и прилегающие территории. Общая площадь работ составит почти 152 га, а протяженность - 5,6 км. Об этом журналистам рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Ленинский проспект расположен в Юго-Западном и Западном округах и пересекает четыре района. В непосредственной близости от Ленинского проспекта находятся природные и озелененные территории. Концепция благоустройства разрабатывалась с учетом проведенного комплексного анализа территории, основных транспортных и пешеходных потоков", - заявил Бирюков.

"Предполагается благоустройство мест пересадок и ожидания транспорта, а также создание удобных транспортно-пешеходных связей, в том числе новых переходов и дополнительных остановок", - добавил он.

В рамках благоустройства будут оформлены входные группы в многочисленные парки и зоны отдыха района. Внимание будет уделено обустройству уже сложившихся точек притяжения и зон активности горожан.

Фото: iStock
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Бирюков отметил одну из особенностей благоустройства Ленинского проспекта - создание системы мини-площадей, в которые превращаются остановки общественного транспорта с максимальным пешеходным потоком. Мощение при этом будет использоваться для своеобразной навигации. Так, подземные и наземные переходы, остановки общественного транспорта, площадь у ЗАГСа, являющиеся центрами активности горожан, планируется подчеркнуть темным цветом мощения. Дальше от них плитка будет более светлой.

По словам заммэра, все воздушные кабельные линии в ходе работ уберут под землю, заменят покрытие тротуаров и проезжей части. На всей территории появятся новые фонари с энергосберегающими лампами и современные малые архитектурные формы. Фасады домов отремонтируют и в зависимости от типа здания почистят или покрасят. Отдельно проработан вопрос адаптации территории для маломобильных групп граждан.

Для улучшения экологической ситуации запланировано сохранение существующих крупных деревьев и озелененных территорий, а также высадка новых растений.

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