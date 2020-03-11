Растительное мясо, добавки к пище из водорослей, сладкие белки и множество других продуктов могут совсем скоро заменить традиционные. Есть вкусную пищу без вреда для организма - пока мечта, но над тем, чтобы она сбылась, трудятся ученые и индустриальные партнеры, вошедшие в Белгородский Научно-образовательный центр.

Запрос инвесторов на передовые разработки для пищевой промышленности ученые стараются удовлетворить. Некоторые образцы еды будущего уже производятся. Однако крупные компании - а именно они стали "двигателем прогресса" в этой области и готовы вкладывать немалые средства в продукты нового поколения - сталкиваются с главным барьером: еду будущего необходимо сделать частью повседневного рациона. Только так колоссальные вложения смогут окупиться. Разработки в этой сфере, как и все новое, вызывают недоверие. Так ли будут полезны заменители сахара или добавки из водорослей? Какая же еда останется на столе?

Любопытных мало

Когда в Белгородской области на базе ведущих вузов и производителей брендовых продуктов питания организовали Научно-образовательный центр, его главной целью объявили внедрение новых технологий в сельское хозяйство. Сегодня гиганты агропромышленного комплекса начали взаимодействовать с фармацевтическими компаниями, а ученые - предлагать разработки на стыке нескольких научных областей. Вице-президент РАН Ирина Донник отмечает: прорывные технологии в агропромышленном комплексе носят междисциплинарный характер.

Врио директора Всероссийского научно-исследовательского института молочной промышленности Арам Галстян добавляет, что главной задачей ученых и представителей бизнес-сообщества должно стать обеспечение продуктами питания, а для этого, конечно, важен запрос "любопытных предпринимателей" на принципиально новую продукцию. А другие этим и не занимаются.

Директор белгородского завода премиксов N1 Алексей Балановский не так давно рассказывал о тех перипетиях, с которыми пришлось столкнуться предприятию, продвигающему незаменимую для производства комбикормов аминокислоту - лизин. Завод перерабатывает пшеницу, но в реестр сельхозпредприятий не входит. Попробовал экспортировать свою продукцию в Беларусь - попытку расценили как торговлю нефтепродуктами. Но несмотря на несовершенство законодательной базы и массу препятствий к продвижению отечественной аминокислоты, главный конкурент которой, к слову, китайский лизин, Балановский строит амбициозные планы и подчеркивает:

- Биоэкономику делают промышленные гиганты.

Уже в будущем месяце на предприятии стартует выпуск лизин-сульфата в жидкой форме. Не отказываются в компании и от планов по выпуску треонина - второй аминокислоты, которая пока лишь экспортируется. Балановский уверен, что зависеть от иностранных поставщиков категорически непозволительно, и нынешняя ситуация с распространением короновируса это еще раз доказала: китайские заводы витаминных добавок встали, и как дальше будут развиваться события - предугадать пока невозможно.

Необходимо уточнить: от витаминов, кормовых добавок и ряда важных нутриентов зависит качество продуктов питания. Арам Галстян подчеркивает: новые технологии переработки, контроль качества вместе с пониманием глобальных процессов на этом рынке позволят российским производителям не только насытить собственный рынок, но и нарастить экспортный потенциал.

Никакого сахара

Такую же же цель преследуют и в ГК "ЭФКО". Проект производства сладких белков, способных заменить привычный всем сахар, уже не раз был презентован на площадках НОЦ. Директор по инновациям группы компаний Анна Ненахова отмечает, что таким образом в компании намерены оздоровить рацион любителей сладкого.

- Сам по себе сахар не вреден, - поясняет она. - Вредно его количество, которое мы потребляем.

Скептики часто побеждают: любой новый продукт встречает недоверие со стороны покупателей

Пока в компании изучают сладкие белки, которые выделяются из тропических растений. Анна Ненахова признается, что процесс идет сложно: важно не просто получить технологию синтеза белков, но и оптимизировать молекулярную структуру этого вещества таким образом, чтобы его свойства отвечали всем требованиям для производства пищевых продуктов. Пока оптимальный вариант не найден, а компания уже вложила свыше 740 миллионов рублей в ферментный завод. Это и площадка для испытаний, и - в случае успеха - готовое предприятие для выпуска принципиально нового продукта.

Впрочем, пока проект остается проектом. В компании посчитали, что выделять сладкий белок из растений, которые растут не в российских широтах, не просто невыгодно, а практически невозможно.

- Экспорт этих фруктов запрещен, - поясняет Анна Ненахова. - Поэтому идет работа над созданием биотехнологического способа производства этих сладких белков. Выделить белки также можно с помощью синтеза в микроорганизмах или же из сельскохозяйственных растений с использованием генной инженерии.

Примечательно, что инвестору пока сложно просчитать, окупятся ли в принципе инвестиции в сладкие белки. То, что продукт может перевернуть все принципы питания, подтверждают даже в РАН. Однако вопрос о том, будут ли приобретать такую еду потребители, остается открытым.

Иммунитет из озера

И пока одни ученые работают над этим, другие - выращивают микроводоросль из озера Чад, спирулину, под Курском в кустарных условиях, готовясь построить фабрику биодобавки в Белгородской области. Профессор Михаил Лямин, создавший собственное производство в домашних условиях, уже доказал, какую пользу добавки из спирулины приносят организму.

- Жителям Белгородской области не хватает девяти видов веществ, - говорит он. - Среди них витамин А, B, бета-каротин, витамин D, йод, кальций и витамин С. И этот дефицит можно ликвидировать с помощью спирулины. Продукт имеет в своем составе 20 минералов, 18 витаминов и 18 аминокислот, из которых восемь незаменимых, а также другие важные составляющие.

Примечательно, что пока главные конкуренты Лямина и его партнера Александра Рыкова - китайские производители. Только они, по словам курян, готовят спирулину так, что часть белков в ее составе деградирует. Курская микроводоводоросль такой обработке не подвергается, сохраняя полезные свойства.

Впрочем, и ученые, и предприниматели признают: ввести в рацион человека даже такую биодобавку как спирулина - проблематично. Но вот улучшить качество уже привычных продуктов питания благодаря ей гораздо проще.

- Если использовать продукты спирулины в животноводстве, то мы получим высококачественные яйцо и молоко для использования в детском питании, - уверен Лямин.

Вместе с ГК "Зеленая долина" профессор почти завершил эксперимент над коровами. Животным давали добавку из микроводоросли, в результате получили стопроцентную сохранность телят и минимум осложнений после отела. Пока на ферме не просчитали рост продуктивности коров, Лямин уверен: показатель будет не ниже десяти процентов.

Эксперименты экспериментами, но в пользе покупки биодобавок нужно еще убедить потенциальных потребителей. Генеральный директор белгородской корпорации "Развитие" Дмитрий Алдаев отмечает, что без грамотного продвижения и "упаковки" сделать это непросто.

То же самое можно сказать и о каждом ноу-хау в сфере пищевой промышлености. Любой новый продукт натолкнется на недоверие со стороны покупателей. Если, к примеру, сладкие белки будут получены благодаря генной инженерии, найдется немало скептиков с закономерным вопросом: может, не так уж они и полезны?

Тем временем

Пока ученые трудятся над "продуктами будущего", белгородские фермеры создают интернет-магазин для "еды из прошлого" под брендом "Белорганик". Регион стал первым в России, где Союз органического земледелия открыл собственное представительство, а сельские предприниматели объединились в продвижении на рынок деревенских продуктов. Какая еда победит, покажет время.