В Липецкой области отменили массовые мероприятия и обучение в школах

Школы, профессиональные образовательные организации и учреждения дополнительного образования детей Липецкой области закрыты на карантин. Такое решение принял глава региона Игорь Артамонов, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Приказ управления образования и науки направлен во все образовательные организации.

Учебный процесс приостановлен до особого распоряжения. Также вводится запрет на проведение массовых культурных и спортивных мероприятий с участием детей и подростков. Нельзя посещать интернаты и детские дома. В детских садах будут ежедневно измерять температуру у детей, проверять их общее состояние здоровья.

- В регионе введен режим повышенной готовности, - напомнил Игорь Артамонов. - Он направлен на профилактику, на дезинфекцию. Я считаю, что это не избыточные меры, - подчеркнул он. - Лучше предупредить распространение коронавируса, чем лечить.

Помимо этого, особый режим вводится в учреждениях соцзащиты, работающих с пожилым населением. Будет усилен контроль за санитарно-гигиеническим состоянием подведомственных учреждений, соблюдением режима дезинфекции.

В настоящее время обстановка в регионе остается стабильной. За минувшие сутки новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории области не выявлено. Три человека по-прежнему находятся на лечении, семь человек, тесно контактировавших с больными, наблюдаются медиками в обсерваторе. Обследованы 150 человек, имевших непродолжительный контакт с больными, симптомов заболевания у них не выявлено.

В администрации региона подчеркнули, что 14-дневный карантин - это мировая практика, как и пребывание в обсервации контактировавших с больными людей. Медики подчеркивают, что люди на карантине - здоровы, а сама зона карантина - безопасна по той простой причине, что вирус живет только в том случае, если поражает организм человека. Короновирус передается воздушно-капельным путем, но погибает, оказавшись без носителя.