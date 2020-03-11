В Липецкой области отменили массовые мероприятия и обучение в школах

Новости

Минкомсвязь против компенсации расходов за "Доступный интернет" 13:25
Кличко объявил карантин в Киеве из-за угрозы коронавируса 13:24
Mitsubishi Outlander обновился и не подорожал 13:22
Турция угрожает Евросоюзу наплывом беженцев за невыполнение обещаний 13:20
Две туристки из Винницы оставили автографы на фреске Рафаэля 13:17
Челябинского депутата обвинили в махинациях с квартирами 13:13
На социальное развитие Бурятии выделено 6,7 млрд рублей 13:08
В Совфеде объявлен перерыв для обсуждения закона о поправках в Конституцию 13:07
Космонавт сфотографировал ночной Краснодар с борта МКС 13:03
Российский лыжник Большунов выступит на этапах Кубка мира в Канаде и США 12:59
Синоптики рассказали, как долго продлится аномальное тепло 12:53
Полиция Орла закрыла подпольный покерный клуб 12:52
ХК ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи Кубка Гагарина 12:50
В Кении браконьеры убили двух уникальных белых жирафов 12:49
Пять человек погибли в результате авиакатастрофы в Австралии 12:48
Авиакомпания "Победа" отменила полеты в Израиль 12:43
На заседании Госдумы присутствовали украинские депутаты 12:41
В Кавказском заповеднике насчитали рекордное число зубров 12:39
Путин обсудил с генсеком ОДКБ вопросы борьбы с терроризмом 12:35
"БелАЗ" провел обучение специалистов золотодобывающих компаний 12:32
В Петербурге вынесли приговор по делу о драке матерей в детсаду 12:31
США отказались продавать Турции Patriot из-за С-400 12:30
В российских регионах задумали повысить скоростной режим на трассах 12:28
116 стран и территорий ограничили въезд из Южной Кореи 12:13
Стивен Кинг: Коронавирус не так опасен, как вирус из "Противостояния" 12:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
Верховный суд объяснил правила раздела дома с пристройками после развода
Верховный суд объяснил правила раздела дома с пристройками после развода
Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае
Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае
11.03.2020 13:03
Проект: В регионах

В Липецкой области отменили массовые мероприятия и обучение в школах

Школы, профессиональные образовательные организации и учреждения дополнительного образования детей Липецкой области закрыты на карантин. Такое решение принял глава региона Игорь Артамонов, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Приказ управления образования и науки направлен во все образовательные организации.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Учебный процесс приостановлен до особого распоряжения. Также вводится запрет на проведение массовых культурных и спортивных мероприятий с участием детей и подростков. Нельзя посещать интернаты и детские дома. В детских садах будут ежедневно измерять температуру у детей, проверять их общее состояние здоровья.

- В регионе введен режим повышенной готовности, - напомнил Игорь Артамонов. - Он направлен на профилактику, на дезинфекцию. Я считаю, что это не избыточные меры, - подчеркнул он. - Лучше предупредить распространение коронавируса, чем лечить.

Фото: Администрация Липецкой области
Глава Липецкой области сделал женщинам музыкальный подарок

Помимо этого, особый режим вводится в учреждениях соцзащиты, работающих с пожилым населением. Будет усилен контроль за санитарно-гигиеническим состоянием подведомственных учреждений, соблюдением режима дезинфекции.

В настоящее время обстановка в регионе остается стабильной. За минувшие сутки новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории области не выявлено. Три человека по-прежнему находятся на лечении, семь человек, тесно контактировавших с больными, наблюдаются медиками в обсерваторе. Обследованы 150 человек, имевших непродолжительный контакт с больными, симптомов заболевания у них не выявлено.

В администрации региона подчеркнули, что 14-дневный карантин - это мировая практика, как и пребывание в обсервации контактировавших с больными людей. Медики подчеркивают, что люди на карантине - здоровы, а сама зона карантина - безопасна по той простой причине, что вирус живет только в том случае, если поражает организм человека. Короновирус передается воздушно-капельным путем, но погибает, оказавшись без носителя.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область Липецк Липецкая область

Главное сегодня

Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
За нарушения на голосовании по Конституции грозят четыре года тюрьмы
Путин оценил на тройку российско-американские отношения
Курс доллара приблизился к 72 рублям на открытии торгов
В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся