В Москве подтверждено еще шесть случаев коронавирусной инфекции

Новости

Логинов примет участие в этапе Кубка мира по биатлону в Финляндии 21:04
В ДТП в Сирии погиб российский солдат-контрактник 21:01
Из-за коронавируса Lindemann в Москве вместо одного концерта даст два 20:58
Программа "12 шагов" названа самой эффективной в борьбе с алкоголизмом 20:54
Матчи РПЛ в Москве смогут посетить не более 5000 человек 20:44
"Салават Юлаев" выиграл серию у "Авангарда" и сыграет с "Ак Барсом" 20:22
Рейтинг самых популярных авто Москвы неожиданно возглавил кроссовер 20:16
Число заболевших коронавирусом в России увеличилось до 28 20:09
Товарищеский матч Швеция - Россия пройдет без зрителей 20:00
Путин установил выплату военным и семьям погибших в Аргунском ущелье 20:00
ЦБ прогнозирует повышение востребованности рубля за пределами РФ 19:52
Инфицированному итальянцу, вышедшему за покупками, грозит 12 лет тюрьмы 19:50
Москвичам рекомендовали не обедать на рабочих местах из-за коронавируса 19:50
Глава МИД Польши признал решающий вклад в СССР в разгром нацизма 19:42
Петербургские ученые нашли способ выявлять ртуть в окружающей среде 19:32
Под Тамбовом нашли тело пропавшей школьницы 19:15
Петербурженка обжаловала свое помещение под коронавирусный карантин 19:08
Ford распродает имущество заводов в России 18:41
ФСБ опубликовала видео задержания членов "Хизб ут-Тахрир" в Крыму 18:37
В Болгарии зафиксирована первая смерть от коронавируса 18:28
В РПЦ призвали соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом 18:26
На Ставрополье СК проверит факт нападения на "скорую" 18:25
Харви Вайнштейн получил 23 года тюрьмы 18:22
Отельеры надеются компенсировать нехватку китайских туристов европейцами 18:16
"Аэрофлот" с 13 марта сократит полеты в Италию, Испанию, Францию и Германию 18:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему не сбываются погодные ожидания
Почему не сбываются погодные ожидания
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как получить кадастровое дело из архива
Как получить кадастровое дело из архива
11.03.2020 20:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве подтверждено еще шесть случаев коронавирусной инфекции

Текст: Любовь Проценко
В Москве подтверждено еще шесть случаев заражения COVID-19, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу коронавирусной инфекции в столице. По его информации, у одного из пациентов, ребенка, полностью отсутствуют симптомы заболевания, он является только носителем.

Двое пациентов, по предварительным данным, были заражены после контакта с ранее заболевшими. Еще четверо прибыли из Италии. Таким образом, в российской столице уже 15 заболевших.

В штабе рассказали, что все вновь заболевшие пациенты госпитализированы в столичные стационары. Четверо из них проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке. Один госпитализирован в инфекционную больницу №1. Заболевшего ребенка положили на лечение в больницу им. Башляевой.

Фото: РИА Новости
ВОЗ объявила пандемию коронавируса COVID-19

В департаменте здравоохранения города подчеркнули: каждому из пациентов полностью обеспечена изоляция. В настоящий момент все заболевшие проходят комплекс лечебно-диагностических мероприятий. Помощь им оказывают команды высококвалифицированных врачей.

Еще одна жительница Московской области с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции проходит лечение в инфекционной больнице N1.

Как и во всех предыдущих случаях, у всех заболевших установлен полный круг контактов, все эти люди находятся под медицинским наблюдением. В частности, трое родственников пациентов госпитализированы, еще трое направлены в обсервационный центр, троим предписано остаться на домашнем карантине.

Ни один из взрослых пациентов в прошедшие дни не ходил на работу, а ребенок - не посещал детсад.

Со всеми пассажирами рейсов, которыми вернулись в Москву из Италии новые заболевшие, уже связываются медицинские работники. Всем им оперативно сделана адресная SMS-рассылка о необходимости перейти в режим самоизоляции и немедленно вызвать скорую помощь.

Фото: Максим Слуцкий/ТАСС
РФ временно ограничивает авиарейсы в Италию, Германию, Испанию и Францию

Трое заболевших коронавирусной инфекцией прибыли рейсами:

- S7 3584 Верона - Москва (29.02.2020);

- рейс "Уральские авиалинии" Верона - Москва 3510 (29.02.2020);

- S7 3588 Верона - Москва (01.03.2020).

В оперативном штабе напоминают: если вы или ваши близкие летели этими рейсами, необходимо вызвать врача на дом или позвонить в скорую помощь по телефону 103. Не выходить на улицу и не посещать медучреждения. Медицинские работники сами приедут для взятия проб на анализы и проведения осмотра.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

РФ временно ограничивает авиарейсы в Италию, Германию, Испанию и Францию
Курс доллара превысил 72 рубля
В ЦИК РФ представили символику голосования по поправкам в Конституцию
ФАС возбудила второе дело из-за подорожания медицинских масок
Белоусов: Рисков спада экономики пока не видно
Что надо знать о коронавирусе: меры профилактики и где сдать анализ
Пять самых важных вопросов о мужском здоровье