В Москве подтверждено еще шесть случаев коронавирусной инфекции

В Москве подтверждено еще шесть случаев заражения COVID-19, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу коронавирусной инфекции в столице. По его информации, у одного из пациентов, ребенка, полностью отсутствуют симптомы заболевания, он является только носителем.

Двое пациентов, по предварительным данным, были заражены после контакта с ранее заболевшими. Еще четверо прибыли из Италии. Таким образом, в российской столице уже 15 заболевших.

В штабе рассказали, что все вновь заболевшие пациенты госпитализированы в столичные стационары. Четверо из них проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке. Один госпитализирован в инфекционную больницу №1. Заболевшего ребенка положили на лечение в больницу им. Башляевой.

В департаменте здравоохранения города подчеркнули: каждому из пациентов полностью обеспечена изоляция. В настоящий момент все заболевшие проходят комплекс лечебно-диагностических мероприятий. Помощь им оказывают команды высококвалифицированных врачей.

Еще одна жительница Московской области с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции проходит лечение в инфекционной больнице N1.

Как и во всех предыдущих случаях, у всех заболевших установлен полный круг контактов, все эти люди находятся под медицинским наблюдением. В частности, трое родственников пациентов госпитализированы, еще трое направлены в обсервационный центр, троим предписано остаться на домашнем карантине.

Ни один из взрослых пациентов в прошедшие дни не ходил на работу, а ребенок - не посещал детсад.

Со всеми пассажирами рейсов, которыми вернулись в Москву из Италии новые заболевшие, уже связываются медицинские работники. Всем им оперативно сделана адресная SMS-рассылка о необходимости перейти в режим самоизоляции и немедленно вызвать скорую помощь.

Трое заболевших коронавирусной инфекцией прибыли рейсами:

- S7 3584 Верона - Москва (29.02.2020);

- рейс "Уральские авиалинии" Верона - Москва 3510 (29.02.2020);

- S7 3588 Верона - Москва (01.03.2020).

В оперативном штабе напоминают: если вы или ваши близкие летели этими рейсами, необходимо вызвать врача на дом или позвонить в скорую помощь по телефону 103. Не выходить на улицу и не посещать медучреждения. Медицинские работники сами приедут для взятия проб на анализы и проведения осмотра.