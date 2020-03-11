Во Владимире ребенок с ОРВИ умер в машине скорой помощи

Следствие во Владимирской области начало проверку по факту гибели девятилетней девочки с диагнозом ОРВИ в машине скорой помощи.

- Ребенок заболел четвертого марта, у девочки поднялась температура. Пятого марта вызвали врача, ребенку был поставлен диагноз ОРВИ, назначено лечение. Через день состояние девочки ухудшилось, около восьми часов вечера приехала скорая помощь, однако спасти ребенка не удалось, - сообщила "РГ" старший помощник руководителя СУ СК РФ по Владимирской области Ирина Минина.

По данным СК, задержки с выездом "скорой" по вызову к ребенку не было. Медики пытались проводить реанимационные мероприятия, однако они оказались безуспешными. О ЧП следователям незамедлительно поступил сигнал из регионального департамента здравоохранения.

- Никакого сокрытия информации не было, на место сразу выехал следователь. К проведению проверки мы подключили Роспотребнадзор, чтобы досконально выяснить все причины произошедшего. Назначены экспертизы, - пояснили в СК.

По факту гибели ребенка идет доследственная проверка. Пока специалисты предполагают, что причиной трагедии стали последствия острой респираторно-вирусной инфекции. Однако окончательные выводы можно будет сделать после завершения всех назначенных экспертиз.