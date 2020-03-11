Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова провела открытую тренировку в Москве, на которой представила авторскую программу подготовки.

В 20-минутной заминке приняли участие около 150 человек, среди которых были болельщики нашей титулованной одиночницы, а также спортсменка юниорской сборной России Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду.

Напомним, что в декабре 2019 года Загитова, начавшая сезон с серии Гран-при, неожиданно объявила о приостановлении спортивной карьеры. Фигуристка пропустила чемпионат России, который являлся отборочным турниром к чемпионатам Европы и мира. Вместо соревнований Алина каталась в шоу. Она исполнила главную роль в ледовом спектакле Татьяны Навки "Спящая красавица". Однако после завершения новогодних представлений вернулась к тренировкам на льду "Хрустального", где работают все подопечные группы Этери Тутберидзе.