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11.03.2020 23:08
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Делай как Алина

Загитова устроила открытую тренировку
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 53(8107)
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова провела открытую тренировку в Москве, на которой представила авторскую программу подготовки.

В 20-минутной заминке приняли участие около 150 человек, среди которых были болельщики нашей титулованной одиночницы, а также спортсменка юниорской сборной России Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду.

Фото: Sergei Bobylev/TASS
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Напомним, что в декабре 2019 года Загитова, начавшая сезон с серии Гран-при, неожиданно объявила о приостановлении спортивной карьеры. Фигуристка пропустила чемпионат России, который являлся отборочным турниром к чемпионатам Европы и мира. Вместо соревнований Алина каталась в шоу. Она исполнила главную роль в ледовом спектакле Татьяны Навки "Спящая красавица". Однако после завершения новогодних представлений вернулась к тренировкам на льду "Хрустального", где работают все подопечные группы Этери Тутберидзе.

Спорт Фигурное катание Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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