Туристов, путешествующих по Золотому кольцу, решили защитить от недобросовестных экскурсоводов введением специального экзамена для гидов. Представители власти, бизнеса, туроператоры и юристы предложили внести свои изменения в закон "Об основах туристской деятельности", которые должны навести порядок в работе инструкторов-проводников, экскурсоводов и гидов-переводчиков.

На одном из совещаний по развитию туризма в Костромской областной думе главный режиссер событийных мероприятий "Царские дни в Костроме" Андрей Смирнов заявил, что в последнее время образовательный уровень некоторых гидов упал настолько, что для экскурсоводов "давно пора вводить аккредитацию".

- Сейчас очень много "диких" экскурсоводов. Фраза: "А вот здесь - фотография Федора Стратилата" - это самое безобидное из того, что можно от них услышать. Поэтому встает вопрос какой-то единой аккредитации гидов и их обучения, - обратился он к депутатам.

В дискуссионном клубе Костромского госуниверситета (КГУ) "Точка кипения" прошел круглый стол, посвященный внесению поправок в действующее законодательство о туризме. С предложениями упорядочить работу экскурсоводов, работающих с группами путешественников в исторических городах России, к властям неоднократно обращались краеведы, представители турфирм и сотрудники музеев. Участники перечислили, с какими проблемами сталкиваются сегодня в своей работе туроператоры и экскурсоводы, и предложили свои способы их решения. Во время работы между гостями форума возник спор, каким образом необходимо проводить аттестацию гидов, кто должен принимать экзамены и как кандидаты в экскурсоводы смогут обжаловать решение аттестационной комиссии.

- На территории нашего региона, как и в большинстве городов Золотого кольца, работа гидов не упорядочена, - уверена модератор дискуссии, заведующая кафедрой теории и истории государства и права Ольга Плюснина. - Пожалуй, только Владимир и Суздаль держат планку, заданную еще в советское время. У нас до сих пор нет единых требований к той информации, которую предоставляют туристам гиды. Иногда идешь по центру города и невольно слышишь выступления иногородних экскурсоводов, которые говорят откровенную ерунду. Системная подготовка экскурсоводов в Костроме не ведется. Жалко, что многие гиды серьезно искажают факты, а у людей потом складывается неверное представление о городе. В документе, представленном на обсуждение, отсутствует норма о возможности обжаловать решение об отказе в аттестации гидов, которая на самом деле необходима. Серьезный спор возник и вокруг инициативы выведения из пула аттестуемых экскурсоводов тех, кто осуществляет свою деятельность на основе договора с религиозными организациями.

"Дикий" туризм расцвел в 1990-е годы, а последствия этого ощущаются до сих пор

Участники встречи отметили, что во многих городах система подготовки экскурсоводов оказалась разрушена. Некоторые музеи открывают курсы для будущих гидов, но они, как правило, касаются достаточно узкой тематики. А когда туристы задают выпускникам таких курсов вопросы более общего характера, то не всегда получают адекватные ответы. По мнению туроператоров, особенно часто этим "грешат" гиды, путешествующие с группой по нескольким городам и не знакомые в полной мере с местными реалиями.

Отдельная тема - экскурсии на территории памятников, переданных в ведение религиозных организаций. На территорию большинства из них светских гидов не пускают, предлагая услуги своих специалистов. Но если у гида нет достаточной подготовки, путешественники получают от такого тура лишь разочарование.

"Нас очень смущает пункт, что светские гиды должны проходить аттестацию, а работающие в религиозных организациях - нет, - заявили участники встречи. - Иногда такое несут в монастырях! В Вологде, например, мы 40 минут стояли перед одной церковью и не могли сойти с места: вместо экскурсии шла занудная лекция. Правила работы необходимо менять".

Сегодня в Костроме работает лишь пять легальных туроператоров. Но в реальности людей, занятых в сфере гостеприимства, намного больше. При этом "теневые экскурсоводы" создают для официально работающих специалистов неравные условия и ставят под вопрос безопасность туристов.

Представители отрасли сетуют: дикий стихийный туризм расцвел в 1990-е годы, а последствия этого ощущаются до сих пор. Раньше при устройстве на работу от каждого требовали справку 286-й формы, подтверждающую, что у него нет серьезных заболеваний. В проекте закона есть требования к здоровью инструкторов-проводников, а по поводу здоровья и морального облика гидов-переводчиков - ничего. Без правового регулирования деятельности экскурсоводов, считают эксперты, туристы лишены услуги должного качества.

В течение двух ближайших недель костромичи намерены собрать все предложения о корректировке туристического законодательства и в письменном виде направить их в Госдуму.

Комментарий

Лариса Пухачева, руководитель туристической компании "Водолей" (Кострома):

- Сообщество ждало решения этого вопроса не одно десятилетие. Из-за неурегулированности ситуации возникает много конфликтных вопросов. Многие иногородние фирмы едут к нам со своими гидами, в итоге казна регионов не получает налогов от деятельности местных турфирм, а имидж города страдает. Нередко в центре города можно услышать: "Вот главная площадь, каланча и собака Бобка. Сейчас идите на сырную биржу, встретимся через полчаса. Больше здесь смотреть нечего". А туристы верят! Мы платим огромные деньги за выставки и стенды, чтобы показать людям город, находим нового партнера, представляем ему специально подготовленную программу... А потом недобросовестная иногородняя фирма договор не заключает, а едет сама со своим групповодом либо приглашает местного гида в частном порядке. У него ни офиса, ни проверок, ни налогов. Он снимает сливки, а официальные фирмы сидят у разбитого корыта. Когда я организую экскурсии в другие города, то всегда, помимо групповода, беру местного гида: только он знает, что в городе происходит, где какие праздники, какие дороги перекрыты и где лучше встать. Я надеюсь, что предложения, высказанные экспертами, найдут свое отражение в законе о туристской деятельности.