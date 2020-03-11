На одном из совещаний по развитию туризма в Костромской областной думе главный режиссер событийных мероприятий "Царские дни в Костроме" Андрей Смирнов заявил, что в последнее время образовательный уровень некоторых гидов упал настолько, что для экскурсоводов "давно пора вводить аккредитацию".
- Сейчас очень много "диких" экскурсоводов. Фраза: "А вот здесь - фотография Федора Стратилата" - это самое безобидное из того, что можно от них услышать. Поэтому встает вопрос какой-то единой аккредитации гидов и их обучения, - обратился он к депутатам.
В дискуссионном клубе Костромского госуниверситета (КГУ) "Точка кипения" прошел круглый стол, посвященный внесению поправок в действующее законодательство о туризме. С предложениями упорядочить работу экскурсоводов, работающих с группами путешественников в исторических городах России, к властям неоднократно обращались краеведы, представители турфирм и сотрудники музеев. Участники перечислили, с какими проблемами сталкиваются сегодня в своей работе туроператоры и экскурсоводы, и предложили свои способы их решения. Во время работы между гостями форума возник спор, каким образом необходимо проводить аттестацию гидов, кто должен принимать экзамены и как кандидаты в экскурсоводы смогут обжаловать решение аттестационной комиссии.
- На территории нашего региона, как и в большинстве городов Золотого кольца, работа гидов не упорядочена, - уверена модератор дискуссии, заведующая кафедрой теории и истории государства и права Ольга Плюснина. - Пожалуй, только Владимир и Суздаль держат планку, заданную еще в советское время. У нас до сих пор нет единых требований к той информации, которую предоставляют туристам гиды. Иногда идешь по центру города и невольно слышишь выступления иногородних экскурсоводов, которые говорят откровенную ерунду. Системная подготовка экскурсоводов в Костроме не ведется. Жалко, что многие гиды серьезно искажают факты, а у людей потом складывается неверное представление о городе. В документе, представленном на обсуждение, отсутствует норма о возможности обжаловать решение об отказе в аттестации гидов, которая на самом деле необходима. Серьезный спор возник и вокруг инициативы выведения из пула аттестуемых экскурсоводов тех, кто осуществляет свою деятельность на основе договора с религиозными организациями.
Участники встречи отметили, что во многих городах система подготовки экскурсоводов оказалась разрушена. Некоторые музеи открывают курсы для будущих гидов, но они, как правило, касаются достаточно узкой тематики. А когда туристы задают выпускникам таких курсов вопросы более общего характера, то не всегда получают адекватные ответы. По мнению туроператоров, особенно часто этим "грешат" гиды, путешествующие с группой по нескольким городам и не знакомые в полной мере с местными реалиями.
Отдельная тема - экскурсии на территории памятников, переданных в ведение религиозных организаций. На территорию большинства из них светских гидов не пускают, предлагая услуги своих специалистов. Но если у гида нет достаточной подготовки, путешественники получают от такого тура лишь разочарование.
"Нас очень смущает пункт, что светские гиды должны проходить аттестацию, а работающие в религиозных организациях - нет, - заявили участники встречи. - Иногда такое несут в монастырях! В Вологде, например, мы 40 минут стояли перед одной церковью и не могли сойти с места: вместо экскурсии шла занудная лекция. Правила работы необходимо менять".
Сегодня в Костроме работает лишь пять легальных туроператоров. Но в реальности людей, занятых в сфере гостеприимства, намного больше. При этом "теневые экскурсоводы" создают для официально работающих специалистов неравные условия и ставят под вопрос безопасность туристов.
Представители отрасли сетуют: дикий стихийный туризм расцвел в 1990-е годы, а последствия этого ощущаются до сих пор. Раньше при устройстве на работу от каждого требовали справку 286-й формы, подтверждающую, что у него нет серьезных заболеваний. В проекте закона есть требования к здоровью инструкторов-проводников, а по поводу здоровья и морального облика гидов-переводчиков - ничего. Без правового регулирования деятельности экскурсоводов, считают эксперты, туристы лишены услуги должного качества.
В течение двух ближайших недель костромичи намерены собрать все предложения о корректировке туристического законодательства и в письменном виде направить их в Госдуму.
Лариса Пухачева, руководитель туристической компании "Водолей" (Кострома):
- Сообщество ждало решения этого вопроса не одно десятилетие. Из-за неурегулированности ситуации возникает много конфликтных вопросов. Многие иногородние фирмы едут к нам со своими гидами, в итоге казна регионов не получает налогов от деятельности местных турфирм, а имидж города страдает. Нередко в центре города можно услышать: "Вот главная площадь, каланча и собака Бобка. Сейчас идите на сырную биржу, встретимся через полчаса. Больше здесь смотреть нечего". А туристы верят! Мы платим огромные деньги за выставки и стенды, чтобы показать людям город, находим нового партнера, представляем ему специально подготовленную программу... А потом недобросовестная иногородняя фирма договор не заключает, а едет сама со своим групповодом либо приглашает местного гида в частном порядке. У него ни офиса, ни проверок, ни налогов. Он снимает сливки, а официальные фирмы сидят у разбитого корыта. Когда я организую экскурсии в другие города, то всегда, помимо групповода, беру местного гида: только он знает, что в городе происходит, где какие праздники, какие дороги перекрыты и где лучше встать. Я надеюсь, что предложения, высказанные экспертами, найдут свое отражение в законе о туристской деятельности.