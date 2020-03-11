"БелАЗ" провел обучение специалистов золотодобывающих компаний

В Магадане представители компании "БелАЗ" на базе Института развития образования и повышения квалификации педагогических кадров провели обучение специалистов крупных горнодобывающих предприятий области, где широко используется белорусская карьерная техника.

Программа обучения стала полезной также и для преподавательского состава магаданских учебных заведений - политехнического и промышленного техникумов, горно-строительного колледжа. Каждый участник по завершении курса и по результатам тестирования получил сертификат, подтверждающий знания в сфере эксплуатации и обслуживания техники "БелАЗ". БелАЗ начал поставки самосвалов в Индию

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