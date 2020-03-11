Читинка спрятала запрещенные вещества в грецких орехах

Некое вещество серого цвета растительного происхождения попыталась передать в колонию своему знакомому жительница Читы. Для этого женщина спрятала его в грецких орехах.

"Сотрудники исправительной колонии обнаружили и изъяли запрещенные вещества при выдаче посылки", - сообщили в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю.

Содержимое орехов отправили на экспертизу. Если будет доказано, что вещество является наркотическим, будет возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении и переработке наркотиков (статья 228 УК РФ).