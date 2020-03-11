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11.03.2020 10:58
Проект: В регионах

Медцентр Читы переоснастили благодаря "дальневосточной субсидии"

Текст: Валерий Голубев
Крупное дорогостоящее медицинское оборудование, в том числе компьютерный томограф и маммографы, появилось в клиническом медицинском центре Читы. Это самая дорогая партия медтехники в 2020 году, которая приобретена на средства "дальневосточной субсидии".

- Мы приобрели японский компьютерный томограф Aquilion Lightning на 32 среза за 24,5 миллиона рублей, два цифровых маммографа ОМИКРОН российского производства за 23,2 миллиона и два японских многофункциональных рентген-аппарата на три рабочих места ZEXIRA, которые стоят 40 миллионов рублей. Общая стоимость оборудования - 87,7 миллиона рублей, - рассказала главный врач медицинской организации Наталья Рыкова.

Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края
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КТ-сканер и маммограф установлены в диагностическом подразделении по улице Коханского, 6. Второй маммограф и рентген-аппарат появились в поликлиническом подразделении №1 на Богомягкова, 123. Еще один рентген на три рабочих места будет использоваться в поликлиническом подразделении №2 по улице Курнатовского, 16. Таким образом, как сообщила Наталья Рыкова, в каждой поликлинике в распоряжении врачей теперь есть современное диагностическое оборудование, которое позволит повысить доступность диагностической помощи для населения.

Всего в 2020 году в рамках реализации плана социального развития центров экономического роста ожидается, что в девять организаций поступит более сотни единиц современного медицинского оборудования общей стоимостью 310 миллионов рублей.

- На средства дальневосточной субсидии, которая появилась у нас после вхождения в состав Дальнего Востока, мы запланировали закупить необходимое оборудование не только в клинический медицинский центр Читы, но и в краевую клиническую больницу, краевой госпиталь для ветеранов войн, краевой перинатальный центр, территориальный центр медицины катастроф, краевое патологоанатомическое бюро, Могочинскую и Читинскую центральные районные больницы, - рассказал министр здравоохранения Забайкальского края Валерий Кожевников.

Кроме того, в текущем году продолжат реализацию национального проекта "Здравоохранение". В его рамках на мероприятия, направленные на борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развитие детского здравоохранения региона, первичной медико-санитарной помощи, обеспечение медицинских организаций кадрами, создание единого цифрового контура в здравоохранении региона, будет потрачено около 1,9 миллиарда рублей.

Справка "РГ":

Средства "дальневосточной субсидии" стали доступны региону после решения президента России Владимира Путина о включении Забайкальского края в состав Дальневосточного федерального округа. В целом до 2021 года в рамках нацпроекта и плана социального развития центров экономического роста на здравоохранение Забайкальского края планируется направить около шести миллиардов рублей.

Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Забайкальский край

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