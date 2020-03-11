На Камчатке из-за обогревателя погиб мужчина и сгорело около 100 коров

В Олюторском районе Камчатского края проводится проверка гибели сторожа агропромышленного комплекса "Корякский", сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Известно, что в боксе коровника, который охранял мужчина, находилось около 100 коров и 25 свиней. В бытовке сторож использовал самодельный электрообогреватель, из-за чего, предположительно, и произошло возгорание.

В результате ЧП все животные погибли. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.