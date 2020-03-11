На Сахалине во время метели автобус с пассажирами застрял в сугробе

Сорок пять пассажиров автобуса, следовавшего из Поронайска в Южно-Сахалинск ночью 11 марта, не смогли добраться до пункта назначения. За селом Взморье, которое находится примерно в 110 километрах от областного центра, транспорт застрял в снежных заносах.

Прибывшим на место работникам дорожных служб не удалось вытащить тяжелый автобус из сугроба.

- Было принято решение эвакуировать пассажиров во временный пункт размещения, который развернули в школе села Взморье, - сообщил первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Эдуард Ри.

По его словам, людей накормили, в медицинской помощи никто из них не нуждается. В Южно-Сахалинск пассажиров доставят как только позволят погодные условия.

Сейчас на юге Сахалина и Курильских островах бушует метель. Обильные осадки сопровождаются сильным ветром 17-22 метра в секунду с порывами до 33 метров в секунду.

Из-за циклона закрыты для проезда участки дорог Арсентьевка - Ильинское и Стародубское - Макаров. С пяти часов утра прекращено движение пассажирского транспорта между Южно-Сахалинском и Холмском, Корсаковом, Невельском, Анивой, Долинском, Макаровом, Поронайском, Александровском-Сахалинским, Охотским, Троицким, Быковым, Вахрушевым, Углегорском, Шахтерском, Красногорском. На расчистку трасс направлено 112 единиц техники.

В аэропорту Южно-Сахалинска часть авиарейсов отменено и задержано. С вечера 10 марта не работает паромная переправа Холмск - Ванино.

Сильные ветер и снег стали причиной отключения линии электропередачи напряжением 35 киловольт, а также 22 ЛЭП напряжением 6-10 киловольт. Из-за этого без света остались жители сел Рыбацкое, Зеленодольск, Песчанское Анивского района, Охотское и Тамбовское Корсаковского района, часть населения Анивы, а также некоторых микрорайонов областного центра. Устранением последствий стихии занимаются тринадцать бригад энергетиков.

Гидрометеорологи пргнозируют улучшение погоды на юге Сахалина к вечеру 11 марта. На севере метель будет свирепствовать и ночью 12 марта.