Новости

В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом 06:24
Италия попросила у Китая помощи в борьбе с коронавирусом 06:20
На Колыме обнаружили бесхозный склад с ядовитыми веществами 06:10
На Сахалине во время метели автобус с пассажирами застрял в сугробе 06:07
В Алеппо начал работу восстановленный хлебозавод 06:06
Названы регионы с самыми старыми автомобилями 05:46
Из Санкт-Петербурга в Магадан отправили наркотики в фонарике 05:40
В Мексике выходец из России подвергся разбойному нападению 05:31
На Камчатке из-за обогревателя погиб мужчина и сгорело около 100 коров 05:19
Нефть марки WTI подорожала на 3 процента 05:15
Трамп выиграл первичные выборы республиканцев в двух штатах 05:14
Новый Toyota Highlander для России лишили одного из сидений 05:00
Читинка спрятала запрещенные вещества в грецких орехах 04:47
Более миллиарда долларов пожертвований собрано в Китае на борьбу с COVID-19 04:26
На Камчатке катавшаяся на лыжах девочка получила тяжелые травмы 04:21
Продажи медицинских масок в России выросли в 4 раза 03:45
В Приморье прилетел рыжеухий бюльбюль 03:38
США начали переброску в Ирак систем ПВО и ПРО для защиты от Ирана 03:36
Венесуэльцев призвали отказаться от поцелуев при встрече из-за коронавируса 03:07
Девять человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Крыму 02:33
CNN: Две авиакатастрофы будут стоить Boeing не менее 18,7 млрд долларов 02:28
В Турции зафиксирован первый случай заражения коронавирусом 01:53
США продлили до 15 мая разрешение на сотрудничество с Huawei 01:41
"Тоттенхэм" крупно проиграл "Лейпцигу" и вылетел из Лиги чемпионов 01:08
В США россиянин задержан за "хищение персональных данных" 00:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае
Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае
11.03.2020 06:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Сахалине во время метели автобус с пассажирами застрял в сугробе

Текст: Евгения Шерешевская
Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области
Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области

Сорок пять пассажиров автобуса, следовавшего из Поронайска в Южно-Сахалинск ночью 11 марта, не смогли добраться до пункта назначения. За селом Взморье, которое находится примерно в 110 километрах от областного центра, транспорт застрял в снежных заносах.

Метель нарушила авиасообщение в Сахалинской области

Прибывшим на место работникам дорожных служб не удалось вытащить тяжелый автобус из сугроба.

- Было принято решение эвакуировать пассажиров во временный пункт размещения, который развернули в школе села Взморье, - сообщил первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Эдуард Ри.

По его словам, людей накормили, в медицинской помощи никто из них не нуждается. В Южно-Сахалинск пассажиров доставят как только позволят погодные условия.

Сейчас на юге Сахалина и Курильских островах бушует метель. Обильные осадки сопровождаются сильным ветром 17-22 метра в секунду с порывами до 33 метров в секунду.

Из-за циклона закрыты для проезда участки дорог Арсентьевка - Ильинское и Стародубское - Макаров. С пяти часов утра прекращено движение пассажирского транспорта между Южно-Сахалинском и Холмском, Корсаковом, Невельском, Анивой, Долинском, Макаровом, Поронайском, Александровском-Сахалинским, Охотским, Троицким, Быковым, Вахрушевым, Углегорском, Шахтерском, Красногорском. На расчистку трасс направлено 112 единиц техники.

В аэропорту Южно-Сахалинска часть авиарейсов отменено и задержано. С вечера 10 марта не работает паромная переправа Холмск - Ванино.

Сильные ветер и снег стали причиной отключения линии электропередачи напряжением 35 киловольт, а также 22 ЛЭП напряжением 6-10 киловольт. Из-за этого без света остались жители сел Рыбацкое, Зеленодольск, Песчанское Анивского района, Охотское и Тамбовское Корсаковского района, часть населения Анивы, а также некоторых микрорайонов областного центра. Устранением последствий стихии занимаются тринадцать бригад энергетиков.

Гидрометеорологи пргнозируют улучшение погоды на юге Сахалина к вечеру 11 марта. На севере метель будет свирепствовать и ночью 12 марта.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

Главное сегодня

Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Крашенинников объяснил норму о президентских сроках
Минобороны: В Сирии повреждены два "Панциря", а не уничтожены восемь
Лимит покупок через Систему быстрых платежей вырастет в три раза
Продажи медицинских масок в России выросли в 4 раза
Директор Росгвардии Виктор Золотов: Действуем по закону
Как защититься от хакерских атак на свою платежную карту