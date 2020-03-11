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11.03.2020 13:08
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На социальное развитие Бурятии выделено 6,7 млрд рублей

Текст: Петр Аннин

Республике Бурятии выделено 6,7 млрд рублей на социальное развитие в рамках "Единой субсидии". В том, как и на что они расходуются, в ходе рабочей поездки в регион разбирался заместитель председателя правительства России - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он провел совещание по стратегии социально-экономического развития региона.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Трутнев призвал усилить меры продбезопасности на Дальнем Востоке

"Для этого, чтобы эти средства освоить, проведена достаточно большая работа. Исполнение по линии "Единой субсидии" в Республике Бурятия приближается к 100 процентам. Это хороший показатель", - отметил Юрий Трутнев, напомнив, что работа по развитию социальной инфраструктуры в центрах экономического роста ведется по поручению президента России, данном на заседании Президиума Госсовета во Владивостоке 6 сентября 2017 года. На федеральные средства построено 3 больницы и 1 ФАП, 1 школа, 12 спорткомплексов и спортплощадок, 12 объектов культуры. Для Улан-Удэ приобретено 15 трамваев, отремонтированы трамвайные пути. Будет реконструировано 70 социальных объектов, приобретено оборудование для 32 больниц и 16 техникумов.

Кроме того, в республике была создана территория опережающего развития (ТОР) "Бурятия". Первыми резидентами ТОР стали две компании, планирующие вложить в производства 5,5 млрд рублей, в рамках реализации проектов будет создано 870 рабочих мест.

"С 3 ноября 2018 года республика вошла в состав Дальневосточного федерального округа. Мы распространили все формы поддержки, которые работают на территории Дальнего Востока, на Бурятию. И теперь необходимо сделать так, чтобы республика эффективно их использовала и развивалась более интенсивно. Работы предстоит много. Для достижения результата надо более плотно работать федеральным и региональным властям", - подчеркнул Юрий Трутнев.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Трутнев: Дальний Восток должен развиваться опережающими темпами

В Бурятии действует программа "Дальневосточная ипотека". Получить льготный кредит под два процента годовых могут молодые семьи и участники программы "Дальневосточный гектар". В республике уже подано 2160 заявок, из которых одобрено 1276, выдано 662 кредита на сумму 1,6 млрд рублей. Льготные кредиты выдают 11 банков: "Сбербанк", "Банк ВТБ", "Азиатско-Тихоокеанский, Банк", ДОМ.РФ (работает через Ипотечную корпорацию Республики Бурятия), "Газпромбанк", "Россельхозбанк", "Промсвязьбанк", "Дальневосточный банк", "ФК Открытие", "Восточный" и "Совкомбанк". В марте текущего года в программу вступит "Росбанк".

По итогам 2019 года в регионе отмечается как естественный, так и миграционный прирост. Численность населения увеличилась на 2722 человека.

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