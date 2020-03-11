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11.03.2020 05:46
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы регионы с самыми старыми подержанными автомобилями

Текст: Анна Бондаренко

Аналитики автомобильного портала Drom.ru изучили, как менялся возраст подержанных автомобилей, которые выставляют на продажу в разных регионах страны за 15 лет, проанализировав базу из 5,3 миллионов объявлений.

Как сообщает пресс-служба портала, средний возраст автомобиля в России в 2019 году составлял 12 лет. В Приморском крае он был равен 14 годам, а в Хабаровском крае - 16-и.

Камчатский к

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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рай и Еврейскую автономную область эксперты назвали "рекордсменами": средний возраст машины в этих регионах - 19 лет. Причем, если на Камчатке автомобили сильно "постарели" за последние пять лет, то в ЕАО машины стабильно становятся старше каждый год.

К слову, еще в 2014-м средний возраст машин по всей России был равен 10 годам, а в 2009 - девяти.

Самыми "молодыми" автопарками могут похвастаться Татарстан, где средний возраст машин достигает девяти лет, и Москва, там продают 10-летние машины.

Кроме того, по данным Drom.ru, 10 лет назад доля машин возрастом до семи лет включительно составляла 56 процентов, сейчас всего 29 процентов.

Эксперты портала считают, что российский автомобильный рынок продолжит стареть, так как экономическая ситуация не располагает к покупке новых машин, но при этом автолюбители, в частности дальневосточники, предпочитают новым отечественным автомобилям стареющие иномарки.

Экономика Транспорт Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край ДФО Приморский край ДФО Хабаровский край ДФО Еврейская АО

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