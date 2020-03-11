В Бурятии полицейский открыл огонь по пьяной толпе дебоширов

Следственный комитет Бурятии начал проверку по факту применения полицейским табельного оружия. Сотрудника правоохранительных органов стрелять вынудила компания подвыпивших приятелей, попытавшихся забрать его оружие.

Инцидент, по данным пресс-службе республиканского СК, произошел ночью 11-го марта в городе Закаменск. Двое сотрудников вневедомственной охраны (государственного полицейского подразделения) приехали в кафе, откуда поступил сигнал о дебоширах. Стражи порядка попытались задержать разбушевавшегося 30-летнего посетителя, но на них напали трое его пьяных приятелей.

"Вместе они повалили одного сотрудника на землю, пытались завладеть его автоматом и угрожали расправой. Полицейскому удалось встать. В связи с агрессивным поведением мужчин он сделал предупредительный выстрел из пистолета в воздух, но это никак не отрезвило компанию. Тогда он выстрелил по ногам двух нападавших", - говорится в сообщении следственного ведомства.

Раненых отвезли в больницу. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, в частности, правомерно ли полицейский применил оружие.