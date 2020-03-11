В Хабаровском крае открыли "горячую линию" по коронавирусу

"Горячую линию" открыли специалисты Управления Роспотребнадзора и минздрава Хабаровского края для местных жителей, вернувшихся из-за рубежа, в связи с распространением коронавируса.

Их просят проинформировать о себе по номеру (4212) 402-201. Необходимо сообщить место и время пребывания за границей, дату возвращения, свой контактный телефон. Персональные данные будут использованы только государственными службами в оперативных целях.

"Это поможет лучше контролировать ситуацию и, при необходимости, принимать меры в ответ на угрозу распространения вируса", - говорится в сообщении правительства региона.

Кроме того, можно обратиться в поликлинику по месту жительства. Там запишут все данные и поставят человека на специальный медицинский учет.

Это вынужденная мера, связанная с распространением коронавируса по всему миру. По последним данным, инфекцией заразились уже 113 тысяч человек, более 80 тысяч из них - жители Китая. Неблагоприятная ситуация сложилась в Италии, Южной Корее, Японии, Иране и других странах.