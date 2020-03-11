В Якутии и ЕАО 9 мая впервые пройдет парад Победы с военной техникой

В Якутске впервые пройдет торжественный парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он состоится 9 мая на площади имени Ленина.

"Торжественно пройдут 75 колонн пеших "коробок" и военной техники", - сказали ТАСС в пресс-службе министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии.

В шествии задействуют 2550 солдат, офицеров, кадетов, юнармейцев, студентов и школьников.

А в Еврейской автономии в День Победы по центральной площади Биробиджана впервые проедет механизированная колонна из 12 военных машин. В городе также будет работать полевая кухня, сообщает пресс-служба правительства региона.

Кроме того, в соцсетях запустят народный проект "Время героев". В его рамках расскажут о ветеранах Великой Отечественной войны, а также о простых людях-героях нашего времени.

- Хочется, чтобы жители области больше знали о тех земляках, которые своими поступками делают жизнь региона и его жителей лучше. Это достойные потомки героев Великой Отечественной войны, - отметил глава ЕАО Ростислав Гольдштейн.