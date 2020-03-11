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11.03.2020 09:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье мужчина напал на бригаду "скорой"

Текст: Анна Бондаренко

В Приморье полиция устанавливает детали инцидента, участниками которого стали работники скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Приморскому краю.

Сообщение об агрессивном мужчине поступило от медработников в дежурную часть отдела полиции № 12 межмуниципального отдела МВД России "Арсеньевский".

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"На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа, а также участковый уполномоченный полиции. Противоправные действия гражданина, проявлявшего агрессию к медикам, пресечены", - информирует ведомство.

Как установили правоохранители, бригада скорой помощи приехала по вызову в один из домов по улице Почтовая на станции Варфоломеевка Яковлевского района. Там у фельдшера и водителя произошел конфликт с 55-летним мужчиной, в результате которого медработник получили ушибы и ссадины. Полицейские опросили участников инцидента, сейчас устанавливается степень тяжести побоев, полученных потерпевшими.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Нападения на медиков

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