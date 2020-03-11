В Приморье мужчина напал на бригаду "скорой"

В Приморье полиция устанавливает детали инцидента, участниками которого стали работники скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Приморскому краю.

Сообщение об агрессивном мужчине поступило от медработников в дежурную часть отдела полиции № 12 межмуниципального отдела МВД России "Арсеньевский".

"На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа, а также участковый уполномоченный полиции. Противоправные действия гражданина, проявлявшего агрессию к медикам, пресечены", - информирует ведомство.

Как установили правоохранители, бригада скорой помощи приехала по вызову в один из домов по улице Почтовая на станции Варфоломеевка Яковлевского района. Там у фельдшера и водителя произошел конфликт с 55-летним мужчиной, в результате которого медработник получили ушибы и ссадины. Полицейские опросили участников инцидента, сейчас устанавливается степень тяжести побоев, полученных потерпевшими.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.