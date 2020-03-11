В Приморье начали производство вертолетов Ка-62

Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" запустила в производство шесть вертолетов Ка-62 опытной партии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

По словам управляющего директора ААК "Прогресс" Юрия Денисенко, две из шести машин, сдача которых намечена на 2021 год, планируется передать для внутрикраевых перевозок.

Побывавший на авиапредприятии губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что краевые власти заинтересованы в проекте.

"Мы планируем приобрести первые два вертолета, чтобы уйти от арендованных машин, которые сегодня используются нами для обеспечения безопасности полетов и авиалесоохраны", - сказал он.

По данным ААК "Прогресс" опытные образцы проходят программу сертификационных испытаний, которые проводятся как на базе летно-испытательного комплекса Национального центра вертолетостроения специалистами АО "Камов" - разработчика Ка-62, так и на территории предприятия-изготовителя. Также идет активная подготовка к производству первых серийных машин. Получить сертификат на Ка-62 в грузопассажирском варианте планируется уже в этом году, а в 2021 году, по завершении процесса, - начать первые серийные поставки вертолета Ка-62. Следующим шагом предполагается сертификация Ка-62 по европейским нормам летной годности в EASA.