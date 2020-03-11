В Приморье прилетел рыжеухий бюльбюль

Редкая субтропическая птица бюльбюль обнаружена в национальном парке "Земля леопарда", сообщил "РГ" специалист по связям с общественностью учреждения Иван Раков.

За последние 60 лет в Приморском крае всего лишь несколько раз встречали этих пернатых. Ученые предполагают, что из-за глобального потепления в будущем бюльбюль может окончательно облюбовать регион.

Эти небольшие певчие, размером со скворца, обитают на Филиппинских островах, в Японии, Корее и частично в Китае. В Россию он залетает редко.

По словам заместителя директора парка по науке Юрия Дармана, нет и никаких сведений о размножении бюльбюля в Приморье. А орнитолог, доцент кафедры естественнонаучного образования Школы педагогики ДВФУ Юрий Глущенко считает, что "Земля леопарда" хорошо подходит для постоянного обитания этой птицы из-за свободного доступа к водопоям с чистейшей водой, в том числе зимой.

В пользу расселения рыжеухого бюльбюля в регионе говорит и обилие здесь мягких плодов на различных видах деревьев и кустарников. Он также может посещать кормушки, в которых специалисты раскладывают угощения в виде ягод дикоросов.

Справка "РГ"

Длина тела рыжеухого бюльбюля составляет до 28 сантиметров. Окраска оперения серо-коричневая, с коричневыми щеками. Пение громкое, щебечущее.