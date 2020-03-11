Новости

Продажи медицинских масок в России выросли в 4 раза 03:45
В Приморье прилетел рыжеухий бюльбюль 03:38
США начали переброску в Ирак систем ПВО и ПРО для защиты от Ирана 03:36
Венесуэльцев призвали отказаться от поцелуев при встрече из-за коронавируса 03:07
Девять человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Крыму 02:33
CNN: Две авиакатастрофы будут стоить Boeing не менее 18,7 млрд долларов 02:28
В Турции зафиксирован первый случай заражения коронавирусом 01:53
США продлили до 15 мая разрешение на сотрудничество с Huawei 01:41
"Тоттенхэм" крупно проиграл "Лейпцигу" и вылетел из Лиги чемпионов 01:08
В США россиянин задержан за "хищение персональных данных" 00:56
Пушков объяснил отказ Трампа приехать в Москву на парад Победы 00:56
Президент Афганистана подписал указ о помиловании заключенных талибов 00:34
СМИ: В Подмосковье из дома замгубернатора ЯНАО похитили €200000 00:31
Первая в США карантинная зона будет создана в штате Нью-Йорк 00:21
Кокорин опроверг слова о нежелании возвращаться в "Зенит" 00:09
"ПСЖ" - "Боруссия" - онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов 00:05
ВОЗ: 4100 человек заразились коронавирусом за сутки, свыше 200 скончались 00:02
КХЛ в среду проведет совещание из-за режима повышенной готовности в Москве 10.03.2020
"Сибирь" вышла во второй раунд плей-офф КХЛ, переиграв "Автомобилист" 10.03.2020
Трамп пообещал рассказать журналистам о своем заражении коронавирусом 10.03.2020
СМИ: Анкара начала отвод тяжелого вооружения из провинции Идлиб 10.03.2020
Названы главные факторы смерти от коронавируса 10.03.2020
Путин встретился с Володиным и Медведчуком 10.03.2020
Звездное сияние: Omega обновила дизайн Constellation Manhattan 10.03.2020
Газопровод "Сила Сибири" остановят для профилактики 10.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае
Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае
11.03.2020 03:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье прилетел рыжеухий бюльбюль

Текст: Ольга Журман
Фото: пресс-служба национального парка "Земля леопарда" Фото: пресс-служба национального парка "Земля леопарда"
Фото: пресс-служба национального парка "Земля леопарда"

Редкая субтропическая птица бюльбюль обнаружена в национальном парке "Земля леопарда", сообщил "РГ" специалист по связям с общественностью учреждения Иван Раков.

За последние 60 лет в Приморском крае всего лишь несколько раз встречали этих пернатых. Ученые предполагают, что из-за глобального потепления в будущем бюльбюль может окончательно облюбовать регион.

Фото: Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда"
В Приморье спасенную сотрудниками нацпарка сову выпустили на волю

Эти небольшие певчие, размером со скворца, обитают на Филиппинских островах, в Японии, Корее и частично в Китае. В Россию он залетает редко.

По словам заместителя директора парка по науке Юрия Дармана, нет и никаких сведений о размножении бюльбюля в Приморье. А орнитолог, доцент кафедры естественнонаучного образования Школы педагогики ДВФУ Юрий Глущенко считает, что "Земля леопарда" хорошо подходит для постоянного обитания этой птицы из-за свободного доступа к водопоям с чистейшей водой, в том числе зимой.

В пользу расселения рыжеухого бюльбюля в регионе говорит и обилие здесь мягких плодов на различных видах деревьев и кустарников. Он также может посещать кормушки, в которых специалисты раскладывают угощения в виде ягод дикоросов.

Справка "РГ"

Длина тела рыжеухого бюльбюля составляет до 28 сантиметров. Окраска оперения серо-коричневая, с коричневыми щеками. Пение громкое, щебечущее.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

Главное сегодня

Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Крашенинников объяснил норму о президентских сроках
Минобороны: В Сирии повреждены два "Панциря", а не уничтожены восемь
Лимит покупок через Систему быстрых платежей вырастет в три раза
Официальный курс доллара вырос на 4,5 рубля, евро - на 6 рублей
Что надо знать о коронавирусе: меры профилактики и где сдать анализ
Пять самых важных вопросов о мужском здоровье