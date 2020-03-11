Какое будущее ждет коворкинги в регионах

Почему в Москве и Санкт-Петербурге на порядок больше коворкингов, чем в большинстве регионов? Что сдерживает их развитие за пределами двух столиц, какие альтернативы существуют и какое будущее ждет "гибкие офисы"?

Руководитель отдела стратегического консалтинга компании IDEM Денис Зыков на недавнем бизнес-завтраке по рынку офисной недвижимости, организованном при поддержке Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД), подчеркнул, что в ближайшие годы в Нижнем Новгороде не ждут существенного прироста офисных площадей, интерес инвесторов и девелоперов пока невысок. Развиваться этот сегмент рынка будет в основном за счет перепрофилирования объектов, изначально предназначенных под гостиницы или торговлю. Увеличиваться спрос может за счет внешних резидентов - к примеру, IT-компаний.

- Востребованы площади от 50 до 120 квадратных метров, комфортная ставка аренды - от 700 до 1000 рублей за квадрат. Но помещений свыше 500 метров почти нет, а помещения больше 1000 метров предлагаются по завышенным ценам, - пояснил эксперт.

Казалось бы, в такой ситуации и при моде на создание временных проектных команд "рвануть вперед" должны гибкие офисные пространства, как это было за рубежом и в столичных регионах: сотрудники получают полностью оборудованные офисы, а по окончании проекта работа сворачивается. Однако в провинции не все так просто.

- В ближайшее время в регионы коворкинги массово не придут. Те же 50-100 квадратных метров здесь сдает любой арендодатель, - считает председатель комитета офисной недвижимости РГУД Гайк Попоян. - Основными потребителями коворкингов стали корпоративные клиенты с проектными задачами. По сути, это офис на 5-30 человек. В регионах такие помещения можно спокойно снять в аренду.

Однако успешные примеры коворкингов за пределами Москвы и Санкт-Петербурга все-таки есть. Правда, закоперщиком здесь выступает не Приволжский округ.

- По данным нашего исследования, третьим по величине рынком гибких офисных пространств является Уральский регион, где открыты 45 коворкингов, - рассказала "РГ" управляющий директор компании Regus в России Ирина Баева. Первый коворкинг в стране заработал не в Москве, а в Екатеринбурге в 2008 году - всего лишь через три года после мировой премьеры - коворкинга в Сан-Франциско.

Сети, попробовавшие себя на столичном рынке, постепенно проникают в регионы. По данным исполнительного директора компании Cabinet Lounge Марии Боковой, команда "Рабочей станции" первой открыла коворкинг в Оренбурге. GrowUp, развернувшаяся в Петербурге и затем в Москве, пришла в Казань. Столичная сеть Workki также планирует обосноваться в столице Татарстана. Есть и региональные сети - "Аник" (15 пространств, в том числе в Пензе, Воронеже, Тольятти), Names планирует за пять лет построить сеть коворкингов в 82 субъектах России, начиная с Екатеринбурга. Социальный проект "Мама работает" предлагает в регионах недорогие или бесплатные рабочие места молодым мамам.

Специалисты говорят, что в регионах столичная модель не всегда работает и нужно искать свой формат.

- Я считаю, что коворкинги - отмирающая модель, ненужная в России вообще и в регионах в частности. Наши люди предпочитают уединиться и работать командой в "своих стенах" - чтобы никто не подглядывал, чтобы можно было дверь на ключ закрыть. Опенспейс никто не любит. Так что перспектив у нынешних коворкингов в регионах я не вижу, - пояснил "РГ" совладелец смарт-офисов "Дела" Иван Шкиря.

Если "хипстеры" вернулись из модных лофтов в хоум-офисы, а крупные компании под проекты предпочитают брать обычную аренду, значит ли это, что о коворкингах можно забыть? Нет, пациент скорее жив, говорят эксперты и предлагают свое лекарство.

- Сплочение узких групп профессионалов привело к появлению первых специализированных коворкингов. Пионерами стали IT-компании и дизайнеры. Операторы гибких офисов уловили подобную тенденцию. Сейчас повсеместно появляется все большее количество специальных проектов для определенных сообществ. Я говорю о врачах, музыкантах, дизайнерах, профессиональных коучах и даже молодых мамах. Такие коворкинги крайне интересно создавать из-за наличия нестандартного сочетания функций и уникального наполнения. Этот формат справедливо можно назвать перспективным даже для федерального уровня. Возможно, именно он станет востребованным в регионах, - считает руководитель мастерской NOOR Architects Михаил Беляков. .

Комментарий

Александр Вихарев, генеральный директор инвестиционной компании Investore:

- Развитие нового вида деловых пространств способно вдохнуть жизнь в города, где сложился устойчивый тренд на миграцию молодежи в крупные федеральные центры, вызванную отсутствием профессиональных перспектив. Например, фрилансер, живущий в Челябинске, может, не покидая родного города, работать на одну из крупнейших в мире IT-корпораций. Коворкинги дают намного больше, чем просто возможность дистанционной работы. Они формируют локальные сообщества начинающих и уже продвинутых профессионалов, которые находятся в постоянной тесной коммуникации. Именно здесь зарождается и живет уменьшенная модель общества, которая переносится из делового пространства в обычную жизнь и может оказать существенное положительное влияние на развитие социально-экономической ситуации в регионах страны. На это хочется обратить особое внимание региональных властей, которые могут способствовать развитию системы коворкингов в рамках ГЧП.