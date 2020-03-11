Пермский школьник создал роботизированную трость для незрячих

Учащийся третьего класса пермской школы № 6 Емельян Евсеев создал роботизированную трость-помощник для незрячих людей.

Как пояснили в центре робототехники "IT Дети", трость работает с помощью инфракрасных датчиков, которые измеряют расстояние до ближайших предметов и поверхностей и позволяют инвалидам по зрению беспрепятственно передвигаться. С прототипом юный изобретатель и его наставник из центра робототехники заняли второе место во всероссийском конкурсе Startup Tour Junior.

В настоящее время юный изобретатель готовится к новому конкурсу "Большая разведка - школьный трек". На нем он планирует продемонстрировать усовершенствованную модель трости, которая будет оснащена GPS-навигатором и вибромотором, сообщающим о препятствиях.