Пару недель назад в республиканских и даже некоторых федеральных СМИ промелькнула короткая новость - суд Бижбулякского района Башкирии вынес обвинительный приговор трем жителям Татарстана.

В 2017 году преступники соорудили незаконную врезку в магистральный нефтепровод "Транснефти" и похитили две партии сырой нефти по 25 тонн каждая. В первый раз им удалось сбыть ворованное в соседней Самарской области, а вот во время вывоза второй партии их взяли с поличным. Общая стоимость похищенного составила около 800 тысяч рублей: солидный, в общем, куш. Сообщалось и о вынесенном приговоре, по которому один из подсудимых получил 2 года лишения свободы в колонии общего режима, остальные - по 2,5 года, но уже условно. Плюс каждый должен выплатить по 90 тысяч рублей штрафа.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что совершенные топливные преступления носили организованный характер, а реализация похищенного поставлена на широкую ногу.

Ворованное впрок не идет, или По заветам Василия Алибабаевича

Как известно, плывущая по морю ледяная гора является лишь вершиной скрытого под водой огромного айсберга. В деле о хищении нефти тоже имеется "подводная" часть. Подсудимые не только сумели украсть нефть и получить с нее навар, но и создали условия, при которых в результате совершенных ими преступлений могли пострадать сотни людей.

Для начала эта троица жуликов устроила незаконную врезку в магистральный трубопровод. Такие врезки уже давно в некоторых регионах страны превратились в настоящий бич. Где-то воруют нефть, чтобы на подпольных нефтебазах перегонять ее в низкокачественное топливо - в те самые бензин и дизель, которые потом странные люди с бегающими глазками продают по подозрительно низким ценам на спрятанных в промзонах крошечных заправках или прямо вдоль дорог. Где-то не мучаются с "промежуточными этапами" и, врезавшись в продуктопровод, воруют уже готовую солярку или керосин. Чтобы выручить побольше, продукт заводского качества разбавляют, а потом продают автовладельцам. Или разбавляют краденым бензином отходы нефтепереработки, а смесь сбывают как печное топливо - например, садоводам. Казалось бы, выгодно: закрой глаза на происхождение таких "нефтепродуктов" (ведь все понимают, откуда они берутся) и сэкономь. Но немало автовладельцев, которые "покупая, веселились", а чуть позже, в полном соответствии с пословицей, прослезились: кустарно изготовленные или разбавленные и нещадно сдобренные сомнительными присадками бензин и солярка почем зря гробят моторы автомобилей. А садовод продуктами горения такого "печного топлива" и отравиться может...

Преступный хай-тек

Сделать незаконную врезку - очень непростая задача как с технической точки зрения, так и в плане организации. Врезать кран отбора в трубопровод, по которому под давлением в десятки атмосфер идет нефть, проложить десятки, а то и сотни метров шланга-отвода, оборудовать емкости для слива краденого - все это требует знаний, навыков, оборудования, денег в конце концов! "На вооружении" у преступников современная техника: автоматика для дистанционного открывания кранов, видеокамеры для наблюдения за местностью. Некоторые даже умудряются закачивать в трубу воду вместо воруемой нефти, чтобы не срабатывали датчики, фиксирующие падение давления. Иными словами, украсть нефть из трубы мимоходом или по случаю нельзя - к этому нужно серьезно готовиться. Говоря юридическим языком, врезка в трубопровод есть самое настоящее преступление, которое подразумевает умысел. Кстати, упомянутая троица из Татарстана к преступлению готовилась основательно: заранее нашли пустующий склад (там разместили автоцистерну), выкопали от него до места врезки метровой глубины канаву, протянули по ее дну шланг-отвод, хорошо замаскировав... Как говорил персонаж известной комедии, такие вопросы с кондачка не решаются. Организаторами таких преступлений выступают влиятельные покровители с нужными связями и высоким общественным положением. Буквально на днях в Оренбурге по подозрению в краже из нефтепровода в крупном размере был задержан президент областной Федерации смешанных боевых единоборств.

После них хоть потоп

Сколько бы ни украли топливные воры нефти или солярки, главный ущерб они наносят не воровством, а самим фактом врезок: воруя на рубль, они причиняют вреда на сотню. Ведь каждая криминальная врезка - это возможная (а зачастую и реальная) утечка из трубопровода. Давлением выбило из трубы врезанный топливными ворами кран, лопнул шланг-отвод, разлили ворованную солярку - и экологическое ЧП готово, отравлена почва, загажен водоем. Но преступников это мало заботит, ведь они думают лишь о том, как бы побольше украсть и побольше за ворованное выручить - "после нас хоть потоп". Между тем ликвидация любой утечки стоит немалых денег: работа аварийных бригад и спецтехники, ремонт или замена поврежденного участка трубопровода, вывоз загрязненного грунта на утилизацию, рекультивация почвы, не говоря уже про ущерб для местных жителей, проживающих около трубопровода.

По кривой дорожке

Конечно, преступников ловят. Но вот потом начинаются странности. Статистика показывает, что многие дела до суда просто не доходят - словно не считаются преступлением ни нанесение повреждений сложным производственным объектам, ни хищение нефти и нефтепродуктов, ни создание угрозы здоровью людей и экологии. Да и в вину преступникам ставят чаще всего лишь кражу той нефти, с которой их поймали за руку. А сколько они успели украсть и сбыть до этого? Поднимать полог над этой тайной следственные органы особо не стремятся.

Но вот вина подсудимых доказана, дело передано в суд. И даже это не гарантия, что преступники получат реальные сроки. Каждый оправдательный или до странности мягкий приговор порождает лишь безнаказанность, поощряя преступников к продолжению их незаконного промысла. Именно благодаря такой псевдогуманности судов продолжаются незаконные врезки. Уже подмечено - регионы, в которых нефтеворы получают символические наказания, ждет всплеск новых криминальных врезок.

Поэтому, возвращаясь к вынесенному Бижбулякским судом приговору нефтяным ворам, подытожим - ожидать положительной динамики по снижению количества топливных преступлений в Башкортостане вряд ли стоит.