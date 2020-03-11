В Прикамье полицейского заподозрили в избиение юноши ради показаний

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела о превышении служебных полномочий бывшего сотрудника полиции в отношении жителя города Нытва Пермского края.

По словам матери пострадавшего 18-летнего парня, ЧП произошло в сентябре 2018 года. Она пожаловалась на то, что уже бывший сотрудник МВД избил ее приемного сына ради признания в совершении кражи.

Как пояснили в СК РФ, Александр Бастрыкин потребовал от руководства следственного управления СК России по Пермскому краю подробно доложить обо всех обстоятельствах произошедшего и принятых в связи с этим процессуальных решениях.