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11.03.2020 08:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Прикамье полицейского заподозрили в избиение юноши ради показаний

Текст: Алексей Трапезников

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела о превышении служебных полномочий бывшего сотрудника полиции в отношении жителя города Нытва Пермского края.

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По словам матери пострадавшего 18-летнего парня, ЧП произошло в сентябре 2018 года. Она пожаловалась на то, что уже бывший сотрудник МВД избил ее приемного сына ради признания в совершении кражи.

Как пояснили в СК РФ, Александр Бастрыкин потребовал от руководства следственного управления СК России по Пермскому краю подробно доложить обо всех обстоятельствах произошедшего и принятых в связи с этим процессуальных решениях.

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