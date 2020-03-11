Восстановительные работы на территориях Приангарья, пострадавших от летнего паводка, все еще отстают от плановых сроков. Однако в целом необходимые меры, чтобы наверстать задержку, уже приняты региональными властями. Так оценил ситуацию в Тулуне и Нижнеудинске заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Вице-премьер, а также замминистра строительства и ЖКХ РФ Дмитрий Волков, полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло и врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 10 и 11 марта работали в Нижнеудинском и Тулунском районах Иркутской области, наиболее сильно пострадавших от паводка прошлым летом. Они оценили восстановление соцучреждений, строительство нового жилья для пострадавших, работы по берегоукреплению.

- Одно из главных решений, которое было принято в эти два дня, - это создание штаба, который в ежедневном режиме будет заниматься вопросами восстановления на территориях, будет контролировать заказчиков, строителей, поставщиков, - сообщил Марат Хуснуллин.

При этом вице-премьер остался недоволен тем, как идет восстановление ряда соцобъектов в Нижнеудинске. По словам строителей, пауза в работе вынужденная - до сих пор нет положительного заключения экспертизы достоверности определения сметной стоимости. Однако у зампреда правительства РФ появились замечания и к самим подрядчикам. В результате на нескольких объектах подрядные фирмы сменят.

Сотни жителей по-прежнему несогласны с заключениями комиссий о пригодности их жилья для ремонта

Напомним, в Тулуне строят 83 дома усадебного типа в микрорайоне Березовая Роща, а до конца года здесь планируется возвести 215 таких домов. Первые семьи въедут уже в апреле. В микрорайоне Угольщиков возводят несколько многоквартирных двухэтажек. Кроме того, в феврале "РосКапСтрой" приступил к новому обследованию домов, пострадавших от наводнения. Сотни жителей остаются несогласными с заключениями комиссий о пригодности их жилья для ремонта.

Марат Хуснуллин уточнил, что сейчас необходимо как можно быстрее получить итоговые заключения экспертизы, сформулировать заявку в бюджет, внести изменения и выделить деньги. "Это непростая задача, но нам необходимо ускорить работы, ускорить темпы строительства", - подчеркнул вице-премьер.