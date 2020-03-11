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11.03.2020 11:34
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Хуснуллин: Под Иркутском ликвидируется отставание по строительству в зоне ЧС

Текст: Любовь Проценко
Такой вывод сделал вице-премьер по результатам рабочей поездки в Иркутскую область. Вместе с замминистра строительства и ЖКХ РФ Дмитрием Волковым, полномочным представителем президента России в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло и и.о. губернатора области Игорем Кобзевым они особое внимание уделили строительству и восстановлению объектов, пострадавших во время наводнения прошлым летом.

Подводя итог, Марат Хуснуллин рассказал: "По ряду объектов есть отставание. С Игорем Ивановичем Кобзевым мы провели ряд совещаний, встреч, наметили все меры для того, чтобы его ликвидировать. Работы очень много, но считаю, что она вполне по силам. Из первоочередных задач, конечно, это проектные решения по строительству защитных дамб в Нижнеудинске и Тулуне. Все организационные решения мы приняли, что нужно сделать, какую оказать помощь проектировщикам, чтобы уже в этом году выйти на строительство данных защитных сооружений".

Фото: iStock
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Говоря о строительстве жилья в Тулуне, Марат Хуснуллин отметил, что в поселке Березовая Роща возводятся 83 частных дома. До конца же года планируется построить 215 домов. Первые из них будут заселяться уже в апреле. За счет бюджета Иркутской области в поселке будут построены объекты водо-, электроснабжения и улично-дорожной сети. Такое решение принято областным правительством.

В микрорайоне Угольщиков до конца года также за счет областного бюджета планируется построить восемь многоквартирных домов. Три двухэтажных многоквартирных дома уже строятся, новоселы заедут в них в мае. А в апреле начнутся подготовительные работы для строительства еще пяти пятиэтажных домов.

И.о. губернатора Иркутской области Игорь Кобзев подчеркнул: он лично еженедельно ведет контроль за строительством жилья и восстановлением социальных объектов в зоне ЧС.

- Создан оперативный штаб, который я возглавляю, - доложил он. - По 172 объектам, которые входят в программу восстановления, скорректированы сроки. Оснований для их срыва не вижу. После консультаций с подрядной организацией мы пришли к выводу, что к 1 декабря возможно завершить строительство пяти пятиэтажных домов. А многоквартирные дома, попавшие в зону затопления летом прошлого года, по его словам, будут обследованы специалистами ФАУ "РосКапСтрой".

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В Тулуне руководители встретились с предпринимателями и обсудили, какие нужны меры поддержки тому, кто пострадал от паводка в прошлом году.

- Внесены изменения в постановления правительства РФ о том, чтобы Фонду моногородов дать возможность представления займа юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям как на капитальные вложения, так и на текущую деятельность. Правительству Иркутской области также поручено продолжить выплату субсидий на возобновление работы бизнеса, - отметил Марат Хуснуллин.

Генеральный директор МОНОГОРОДА.РФ Ирина Макиева отметила, что уже два соглашения с предпринимателями о выдаче подписаны, их общая сумма составит свыше 25 миллионов рублей.

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