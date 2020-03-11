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11.03.2020 20:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Корреспондент "РГ" отправилась на карантин

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 53(8107)
После двухнедельного отпуска в Испании мы с мужем добровольно приняли решение о самоизоляции из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом в этой стране.

Вернувшись в Новосибирск, мы осознали, что на работе нас не ждут и даже побаиваются. Мало ли чего "привезли"! Утром первого рабочего дня после праздников получила сообщение от директора филиала: "Поработай из дома". Благо профессия позволяет. Но после поездки дома нет даже хлеба! Можно ли нам идти в магазин? И выносить мусор? Действительно, непонятно. Что можно, а чего нельзя? Нужен ли больничный, и положен ли он, если нет симптомов болезни? И надо ли идти в поликлинику, наполненную чихающими людьми?

Карантина нет!

Первым делом зашла на сайт минздрава Новосибирской области. Ничего подобного типа "Внимание! Коронавирус!" не встретила. Нет и памяток вернувшимся и уезжающим за границу.

Зато региональный минздрав предлагал позвонить по "горячей линии" по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и кори. Поиск не выдавал никаких результатов на слово "коронавирус".

Набрала телефон "горячей линии" минздрава области и получила ответ, что никаких распоряжений ведомства на этот счет не поступало. "Изолироваться не надо. Если почувствуете себя плохо, идете в поликлинику и там говорите, откуда приехали", - пояснил сотрудник "горячей линии".

Фото: REUTERS/Thomas Peter
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До 22 февраля, даты нашего отлета, Испании, Германии, Франции в списке опасных по коронавирусу стран в помине не было. Отпуск был плановый, более того - традиционно много лет с мужем ездим в разные страны в конце февраля - начале марта. Авиабилеты Новосибирск - Москва - Барселона купили за неделю до поездки.

Прибыв из Новосибирска в московский аэропорт Шереметьево, отправились в терминалы E и F. В них всегда есть свободные места, чтобы в тишине и без толкотни дождаться своего самолета к морю и солнцу. На этот раз мест было очень много. В терминале F появлялись такие же, как мы, пассажиры, пили кофе, дремали и растворялись в аэропортовой суете.

Один раз возникла группа людей в медицинской форме. В основном все молодые. Они непринужденно шутили между собой, одни были в масках, другие тискали их в руках.

Ухо зацепило одно объявление, которое разносилось по терминалу с периодичностью в 15-20 минут: "Ввоз продукции животного происхождения в Россию запрещен". Что бы это значило? Речь о старом запрете, связанном с санкциями, или все-таки о новых мерах, принятых в связи с коронавирусом? Пояснений не было.

Роспотребнадзору на заметку

Объявление о продуктах мы не раз слышали, и прилетев из Барселоны 8 марта. Зато про коронавирус, про то, что "при первых симптомах обращаться туда-то", не было ни одного объявления ни на борту самолета, ни в аэропортах Шереметьево и новосибирском Толмачево.

А ведь к 7 марта и Испания с Германией, и Франция пополнили список опасных стран.

И только благодаря привычке мониторить новости, накануне вылета домой мы с мужем узнали, что в связи с угрозой распространения коронавируса в Москве введен режим повышенной готовности. Указ об этом мэр столицы Сергей Собянин подписал 5 марта. Об усилении мер по снижению рисков завоза новой инфекции во всех регионах говорится и в постановлении Роспотребнадзора от 2 марта 2020 года.

Фото: EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON
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Но что такое самоизоляция и как уходить на карантин, было совершенно непонятно. К нам подскакивает женщина, глаза ее выражают непонимание и ужас.

- Вы представляете, только что сказали, что после Германии я должна быть в самоизоляции.

- Ну так побудьте!

- Нет! - возмущенно кричит. - Меня это не устраивает.

- Так не летите тогда!

- Нет! Меня это тоже не устраивает.

Многое что не устраивает и многое непонятно. Меры по недопущению распространения новой инфекции касаются только жителей Москвы? Всем ли вернувшимся из стран, внесенных в список, нужен карантин, самоизоляция? Кто и как это контролирует?

Мы с мужем решили: раз такое дело, нам все разъяснят в самолете. Полет прошел в полупустом самолете без каких-либо особых инструкций, касающихся неблагоприятной ситуации.

На выходе из самолета и терминала D никто никого с нашего рейса из Испании не останавливал, в глаза не смотрел, температуру не мерил

На выходе из самолета и терминала D никто никого не останавливал, в глаза не смотрел, температуру не мерил, вопросы не задавал, лично у нас сумки не проверял.

За нами шли женщины с большими чемоданами, их попросили поставить на ленту. Но так обычно и происходит - выборочная проверка в зоне контроля. Возможно, и с температурой так же. Если бы на борту кто-то пожаловался на недомогание, медики быстро бы подоспели - по крайней мере в аэропорту их много, это заметно.

Фото: EPA-EFE/Susanna Saez
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В очереди к пограничникам стояли пассажиры с нескольких рейсов - из Испании, Германии. Из терминала D, смешавшись с толпой, мы прошли в терминал E. По-прежнему здесь и в соседнем F не было никого. Покупая кофе, спросила: "Всегда ли так?" Девушки сказали, что в эти терминалы перевели рейсы из опасных стран. Но с тех пор "здесь почти никого нет, видимо, все летят, минуя Москву".

Маска или пиво?

Людей в масках за две недели отпуска в Испании видели пару раз: в них по Национальному музею искусств Каталонии ходили две девушки-азиатки.

Ожидать того же от испанцев было бы странно, скорее встретишь на входе в рестораны надписи, полные юмора и оптимизма: "Здесь запрещено применение дезинфицирующих средств и вход в масках. Здесь умирают как герои - за бокалом вина или кружкой пива!".

В самолете на обратном пути три россиянина пытались сидеть в масках. Но как только приносили еду, маски слетали с лиц. В отличие от китайцев носить спецзащиту мы не умеем. То маска на голове, то на шее. Потом вдруг на лице. "Я кому говорю? Не снимай маску!" - внушает женщина мальчишке детсадовского возраста. Сама при этом стоит без маски.

Следите за самоизоляцией нашего корреспондента на сайте "Российской газеты"

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