На Алтае драка школьников привела к поножовщине

В Республике Алтай следственные органы начали проверку инцидента в одной из школ Майминского района. Драка 13-летних школьников закончилась ножевым ранением подростка.

В следственном управлении СК РФ по Республике Алтай сообщили, что проверят данные СМИ о драке возле школы в селе Майма. По предварительным данным, ЧП произошло на пришкольной территории еще 5 марта. Конфликт двух 13-летних подростков перерос в драку, один из школьников выхватил складной перочинный нож и его лезвием нанес удар в шею другому подростку. Пострадавший был доставлен в больницу. По словам медиков, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, в том числе тяжесть нанесенного ранения, которую должна установить судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, будет дана оценка действиям руководства и сотрудников школы, отметили в республиканском следственном управлении.