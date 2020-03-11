Под Томском при пожаре из-за сигареты погибла семья из трех человек

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре в Томской области.

Сегодня ночью в деревне Березовка Первомайского района Томской области загорелся двухквартирный жилой дом из бруса. При тушении пожара спасатели обнаружили в доме троих погибших - мать, сына и племянника.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", - сообщает СУ СК по Томской области.

По предварительным данным, причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем. Один из погибших мужчин много курил в доме и бросал окурки где попало. В семье из-за этого происходили постоянные ссоры.