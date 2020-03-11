Полиция Кузбасса нашла похищенного в Новосибирской области ребенка

Сотрудники транспортной полиции на станции Мариинск сняли с поезда мужчину и похищенную им четырехлетнюю девочку, которую он увез из Бердска Новосибирской области. Как рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД по СФО, ребенка вернули домой.

С заявлением о пропаже дочери обратилась 22-летняя женщина. Она рассказала, что развелась с мужем, который живет в Забайкальском крае и имеет право навещать общего ребенка в строго определенные часы. Он приехал в Бердск как раз для того, чтобы повидаться с дочкой, взял ее на прогулку, но обратно не вернул.

Полицейские получили информацию о том, что вероятный похититель сел на поезд Москва - Чита и забрал ребенка с собой. Билет для девочки он купил, использовав оставшееся на руках свидетельство о рождении.

После того, как кузбасские стражи порядка сняли пассажиров с поезда, их доставили в линейный отдел на станции Тайга, где и передали ребенка маме. Собранные транспортной полицией материалы направлены в бердский отдел МВД для принятия процессуального решения в отношении подозреваемого.