В Красноярском крае экстренно сел вертолет Ми-8 с пассажирами

В Красноярском крае вертолет Ми-8, перевозивший вахтовиков из аэропорта Черемшанка, принял решение вернуться сразу после взлета из-за показаний одного из приборов.

Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Проверка показала, что все системы судна работали нормально.

"Угрозы для жизни пассажиров и экипажа не было", - рассказали в прокуратуре.

По данным ТАСС, на борту находились 18 пассажиров и три члена экипажа. Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку инцидента.