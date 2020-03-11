В Томске создали нанопроволоку для гибкой электроники

Томские ученые совместно с коллегами из Германии создали новый вид нанопроволоки и изготовили из нее уникальные прозрачные электроды для гибкой электроники.

- Гибкие электроды из нанопроволоки представляют собою решетчатые структуры, пропускающие более 95 процентов света, что сравнимо с прозрачностью оконного стекла, - сообщили РИА Новости ученые ТПУ.

По словам изобретателей, электроды из нанопроволоки обладают более высокой проводимостью по сравнению с другими электродами. Ожидается, что они будут весьма востребованы в современной оптоэлектронике.

С помощью прозрачных электродов можно увеличить энергоэффективность солнечных батарей, дисплеев и светодиодов. Элементы перспективны и для создания качественной гибкой электроники, которая сегодня активно разрабатывается во всем мире.