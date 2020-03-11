Главный архитектор Махачкалы все-таки остался с условным сроком

Верховный суд Дагестана, рассмотрев апелляционную жалобу прокуратуры на приговор, вынесенный судом первой инстанции бывшему главному архитектору Махачкалы Магомедрасулу Гитинову, оставил наказание в силе. Кроме того, судом апелляционной инстанции снят арест, наложенный ранее на имущество бывшего чиновника.

В декабре прошлого года Советский районный суд Махачкалы приговорил Гитинова к четырем с половиной годам лишения свободы условно.

По версии следствия, архитектор незаконно выдал шести застройщикам градостроительную документацию на строительство многоквартирных домов на участках, расположенных в зоне индивидуальной жилой застройки. Ему вменялись и другие нарушения в сфере градостроительства.

Решение суда вызвало возмущение горожан. "РГ" не раз писала о том, как жители Махачкалы борются за прекращение хаотичной застройки. Горожане справедливо полагают, что без визы главного архитектора это не представлялось бы возможным.

Отличился и сам Гитинов, в нарушение всех градостроительных норм пристроив для себя четырехэтажную "творческую" мастерскую впритык к многоэтажке. Когда жильцы спросили его, почему он закрыл им вид из окон, Гитинов цинично ответил: "Я вам его нарисую".