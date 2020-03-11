На Ставрополье СК проверит факт нападения на "скорую"

В Ставропольском крае следователи проверят случай нападения неизвестных на машину "скорой помощи". Об этом в среду сообщили в следственном управлении СКР по краю.

По предварительной информации, этот случай произошел в селе Казинка Андроповского района. Бригада медиков отправилась на вызов к местной жительнице, однако родственники пациентки встретили фельдшеров "крайне агрессивно и накинулись на них с кулаками". Один из них даже повредил автомобиль "неотложки".

Сейчас по факту случившегося проводится доследственная проверка. Правоохранители опросили очевидцев и осмотрели место происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.