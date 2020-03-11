Путин установил выплату военным и семьям погибших в Аргунском ущелье

Ежемесячная выплата военным и семьям погибших в Аргунском ущелье в 2000 году составит 65 619,5 руб., причем уже с 1 марта. Указ "О дополнительных мерах социальной защиты некоторых категорий граждан" в среду подписал президент РФ Владимир Путин.

Выплату получат военные, служившие в составе шестой парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии, проявившие героизм, мужество и отвагу в ходе боя в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года при проведении контртеррористической операции. Также выплату получат члены семей погибших (умерших) военнослужащих, перечисленных выше.

Порядок осуществления, назначения выплаты, а также сроки и порядок индексации определит правительство в течение месяца, как и источники финансирования расходов.