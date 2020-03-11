Бюджеты регионов задолжали бизнесу за госконтракты

Штрафы за несвоевременную оплату государственных контрактов, введенные два с половиной года назад, улучшили ситуацию с бюджетными долгами в российских регионах. Однако окончательно решить эту проблему новшество не смогло.

Чаще всего недоимки связаны с дырами в казне, но встречаются и ситуации, когда предприниматели остаются без денег из-за нерасторопности чиновников.

По словам псковского бизнес-омбудсмена Аркадия Мурылева, три-четыре года назад ситуация с бюджетными долгами была для региона проблемой номер один. Размер недоимок достигал 500-600 миллионов рублей. Сейчас - не превышают 100 миллионов. Жалобы на невыплаты со стороны бюджета поступать перестали.

В Новгородской области, по информации областной прокуратуры, к началу этого года удалось полностью погасить задолженность региональных органов власти и учреждений перед подрядчиками. Год назад размер недоимки составлял 450 миллионов рублей. Задолженность органов местного самоуправления сократилась до 2,1 миллиона (аналогичный период прошлого года - 121 миллион).

Раньше у надзорных органов не было административных инструментов воздействия на нерадивых государственных и муниципальных заказчиков. Ситуация изменилась в августе 2017 года благодаря вступлению в силу новой статьи Кодекса РФ об административных правонарушениях 7.32.5. Она позволяет антимонопольной службе штрафовать чиновников на 30-50 тысяч рублей за несвоевременный расчет с подрядчиками.

Предприниматели из-за бюджетных долгов не могут выплачивать своим сотрудникам зарплату, перечислять налоги, развиваться, теряют экономический интерес к участию в торгах

Прокуроры активно проверяют заказчиков и передают сведения о неоплаченных работах в региональные Управления ФАС. На Псковщине в 2019 году антимонопольщики рассмотрели около десяти дел по статье 7.32.5. В 2020 году было уже семь таких дел. В двух случаях чиновники, задержавшие оплату, получили предупреждения, в пяти случаях - штрафы. В Новгородской области в прошлом году возбудили 16 административных дел, в этом - два.

"В августе 2019-го Федеральная антимонопольная служба выпустила специальные разъяснения, - комментирует ситуацию руководитель Псковского УФАС Ольга Милонаец. - В них говорится, если заказчик нарушил сроки и порядок оплаты по государственному или муниципальному контракту при своевременном доведении бюджетных ассигнований, должностное лицо заказчика подлежит привлечению к административной ответственности".

А за несвоевременное доведение бюджетных ассигнований предусмотрена ответственность уже распорядителей бюджета. "Такие дела, - продолжает Ольга Милонаец, - вправе возбуждать представители Счетной палаты РФ и контрольно-счетных органов субъектов РФ. Но мы в принципе и раньше, и сейчас каждую ситуацию разбираем индивидуально. Узнаем, были ли выделены и утверждены лимиты, производились ли оплаты по иным контрактам, как выстраивались приоритеты в оплате, последовательно ли осуществлялись выплаты? Изучив ответы, принимаем решение о назначении штрафа или о предупреждении".

Нередко, к примеру, медицинские учреждения оправдывают долги перед подрядчиками отсутствием компенсаций от Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Но в спорных ситуациях антимонопольщики делали запросы в ФОМС и выяснили: все заявки учреждений фонд обеспечил в полном объеме. Просто некоторые заказчики подавали эти заявки несвоевременно.

Что интересно, как только прокуратура и УФАС начинают интересоваться долгами, в большинстве случаев в бюджетах моментально находятся деньги. То есть новая статья КоАП не только стимулирует заказчиков принимать меры по более тщательному планированию расходов и наполнению бюджетов, но и позволяет помогать конкретным предпринимателям более оперативно. Однако возникла другая проблема.

В прошлом году псковский бизнес-омбудсмен получил несколько жалоб от подрядчиков на придирки при оформлении отчетных документов. Заказчики пытались таким образом оттянуть момент перевода денег, используя исключительно законные инструменты.

"Процесс исполнения государственных и муниципальных контрактов серьезно забюрократизирован, - поясняет Аркадий Мурылев. - В контракте может быть прописано несколько этапов, по итогам реализации каждого этапа подрядчик должен направить заказчику документ определенного образца. Повод для придирки найти легко, ведь не подкованные юридически подрядчики не всегда вчитываются в контракты. А даже если и вчитываются, не всегда знают, как правильно оформить ту или иную бумагу. Как мне кажется, отчетные процедуры, связанные с исполнением госконтрактов, нуждаются в упрощении, а сами контракты - в типизации".

Особенно, уточняет омбудсмен, если речь идет о малых суммах и малых предприятиях: "Работа в этом направлении уже идет на региональном уровне, хотелось бы, чтобы к ней присоединились муниципальные заказчики".

Есть и еще одна проблема. По словам Ольги Милонаец, в Псковской области участились случаи, когда не оплачиваются некрупные контракты стоимостью 200-300 тысяч рублей. На общий объем бюджетного долга эти недоимки влияют незначительно. Но для компаний малого бизнеса, которые чаще всего становятся исполнителями мелких контрактов, изъятие из оборота нескольких сотен тысяч рублей на несколько месяцев - это большой удар.

Чтобы чиновники в принципе не смогли копить долги, прикрываясь дырами в казне, требуются дополнительные законодательные меры. Руководитель Псковского УФАС предлагает запретить муниципальным заказчикам, бюджетным учреждениям, муниципальным и государственным предприятиям заключать контракты, не имея средств на оплату услуг исполнителей.

Следует пояснить, что заказчиков можно условно поделить на две группы: тех, кто подпадает и кто не подпадает под регулирование Бюджетного кодекса РФ. Представители первой группы, к которой относятся, к примеру, федеральные органы исполнительной власти, и сейчас не могут объявлять торги, если на их счетах нет требуемых сумм. Зато представители второй группы, в том числе огромная армия бюджетных учреждений и муниципальных предприятий, вправе заключать контракты, основываясь на планируемых поступлениях - будь то перечисления от бюджетного распорядителя, предполагаемые доходы от платной деятельности или компенсационные выплаты ФОМС.

"Далеко не всегда эти средства поступают заказчику вовремя, и страдают в результате подрядчики, - подводит итог Ольга Милонаец. - Предприниматели из-за бюджетных долгов не могут выплачивать своим сотрудникам зарплату, перечислять в бюджет налоги, развиваться, теряют экономический интерес к участию в торгах. Следовательно, еще больше торгов признаются несостоявшимися, а это ведет к затягиванию реализации важных проектов".