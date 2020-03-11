Детенышей ластоногих спасает специальная вертолетная служба

Зоощитники бьют тревогу: из-за аномально теплой зимы и тонкого льда на водоемах детеныши нерпы оказались в опасности. Неокрепших малышей часто уносит течением.

Только за последние дни в центре "Фонда друзей балтийской нерпы" появилось восемь новых питомцев - ладожских нерпят. Практически все они были подобраны в Неве, на берегу или с проплывающих льдин. Порой их заносит даже в самый центр Санкт-Петербурга.

- Все они - бельки возрастом несколько дней. Для нас это очень и очень сложные пациенты, - рассказывают активисты фонда. - Главные опасности для нерпят сейчас - это стресс, вызванный слишком резкими изменениями в их жизни, и нарушение нормальной терморегуляции организма.

По оценке зоозащитников, потерявшихся детенышей может быть значительно больше. И если их не спасли люди, то малыши, скорее всего, обречены: находиться самостоятельно в холодной воде дольше нескольких минут они не могут.

К спасению бельков подключилась авиация - в Санкт-Петербурге появилась специальная вертолетная служба. По словам директора фонда Вячеслава Алексеева, сейчас ведутся облеты акватории Финского залива - зоозащитники определяют места скопления нерп, выясняют, как они приспособились к экстремальным условиям и где стоит усилить наблюдение, чтобы быстро прийти на помощь попавшему в беду малышу.

Ситуация тревожная - даже там, где лед есть, он очень тонкий и стремительно тает. А значит, маленькие нерпы по-прежнему в опасности.