Детенышей ластоногих спасает специальная вертолетная служба

Новости

Логинов примет участие в этапе Кубка мира по биатлону в Финляндии 21:04
В ДТП в Сирии погиб российский солдат-контрактник 21:01
Из-за коронавируса Lindemann в Москве вместо одного концерта даст два 20:58
Программа "12 шагов" названа самой эффективной в борьбе с алкоголизмом 20:54
Матчи РПЛ в Москве смогут посетить не более 5000 человек 20:44
"Салават Юлаев" выиграл серию у "Авангарда" и сыграет с "Ак Барсом" 20:22
Рейтинг самых популярных авто Москвы неожиданно возглавил кроссовер 20:16
Число заболевших коронавирусом в России увеличилось до 28 20:09
Товарищеский матч Швеция - Россия пройдет без зрителей 20:00
Путин установил выплату военным и семьям погибших в Аргунском ущелье 20:00
ЦБ прогнозирует повышение востребованности рубля за пределами РФ 19:52
Инфицированному итальянцу, вышедшему за покупками, грозит 12 лет тюрьмы 19:50
Москвичам рекомендовали не обедать на рабочих местах из-за коронавируса 19:50
Глава МИД Польши признал решающий вклад в СССР в разгром нацизма 19:42
Петербургские ученые нашли способ выявлять ртуть в окружающей среде 19:32
Под Тамбовом нашли тело пропавшей школьницы 19:15
Петербурженка обжаловала свое помещение под коронавирусный карантин 19:08
Ford распродает имущество заводов в России 18:41
ФСБ опубликовала видео задержания членов "Хизб ут-Тахрир" в Крыму 18:37
В Болгарии зафиксирована первая смерть от коронавируса 18:28
В РПЦ призвали соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом 18:26
На Ставрополье СК проверит факт нападения на "скорую" 18:25
Харви Вайнштейн получил 23 года тюрьмы 18:22
Отельеры надеются компенсировать нехватку китайских туристов европейцами 18:16
"Аэрофлот" с 13 марта сократит полеты в Италию, Испанию, Францию и Германию 18:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему не сбываются погодные ожидания
Почему не сбываются погодные ожидания
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как получить кадастровое дело из архива
Как получить кадастровое дело из архива
11.03.2020 20:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Бельки на льдине

Детенышей ластоногих спасает специальная вертолетная служба
Текст: Евгения Цинклер ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 53(8107)
Зоощитники бьют тревогу: из-за аномально теплой зимы и тонкого льда на водоемах детеныши нерпы оказались в опасности. Неокрепших малышей часто уносит течением.

Только за последние дни в центре "Фонда друзей балтийской нерпы" появилось восемь новых питомцев - ладожских нерпят. Практически все они были подобраны в Неве, на берегу или с проплывающих льдин. Порой их заносит даже в самый центр Санкт-Петербурга.

Фото: Хэ Хайян / для CHINA DAILY
Специалисты забрали на обследование детеныша выросшей в неволе панды

- Все они - бельки возрастом несколько дней. Для нас это очень и очень сложные пациенты, - рассказывают активисты фонда. - Главные опасности для нерпят сейчас - это стресс, вызванный слишком резкими изменениями в их жизни, и нарушение нормальной терморегуляции организма.

По оценке зоозащитников, потерявшихся детенышей может быть значительно больше. И если их не спасли люди, то малыши, скорее всего, обречены: находиться самостоятельно в холодной воде дольше нескольких минут они не могут.

К спасению бельков подключилась авиация - в Санкт-Петербурге появилась специальная вертолетная служба. По словам директора фонда Вячеслава Алексеева, сейчас ведутся облеты акватории Финского залива - зоозащитники определяют места скопления нерп, выясняют, как они приспособились к экстремальным условиям и где стоит усилить наблюдение, чтобы быстро прийти на помощь попавшему в беду малышу.

Ситуация тревожная - даже там, где лед есть, он очень тонкий и стремительно тает. А значит, маленькие нерпы по-прежнему в опасности.

Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

РФ временно ограничивает авиарейсы в Италию, Германию, Испанию и Францию
Курс доллара превысил 72 рубля
В ЦИК РФ представили символику голосования по поправкам в Конституцию
ФАС возбудила второе дело из-за подорожания медицинских масок
Белоусов: Рисков спада экономики пока не видно
Что надо знать о коронавирусе: меры профилактики и где сдать анализ
Пять самых важных вопросов о мужском здоровье