Эксперты рынка труда: 87 процентов людей работают "не на своем месте"

Социологи подсчитали: 79 процентов россиян испытывают синдром профессионального выгорания. То есть регулярно чувствуют "тотальное" истощение, нежелание заниматься профессиональными обязанностями, снижение работоспособности. Такие данные прозвучали на завершившемся в Петербурге IV Международном форуме труда.

Анастасия Круглова, операционный директор Baker McKenzie, приводит еще более пугающие данные: 90 процентов опрошенных россиян заявляют, что время от времени испытывают истощение сил, 80 процентов считают, что перегрузки на работе отрицательно влияют на их здоровье, 33 процента говорят, что стресс на работе испытывают два-три раза в неделю, а 13 процентов постоянно находятся в сильнейшем стрессе. Почти треть - 30 процентов - выразили готовность уйти с работы из-за регулярных стрессов и приобретаемого вследствие этого вреда здоровью.

Цифры эти волнуют мировое сообщество: неслучайно ВОЗ в 2019 году внесла "профессиональное выгорание" в международный классификатор болезней.

Вред от этой зачастую неопознаваемой "заразы" испытывают все: мировые корпорации теряют от нового диагноза 300 миллиардов долларов в год. 120 тысяч людей ежегодно умирают от полученного на работе стресса.

Что можно этому противопоставить? Эксперты сходятся во мнении: факторы, снижающие риск профессионального выгорания, следует применять и на уровне организации работы компаний, и на личностном уровне.Что касается первого, то в этом случае результативной оказывается так называемая программа Weillbeiding. Она включает в себя комплексные решения по управлению стрессом и энергией сотрудников. Эксперты подчеркивают: изменить можно только то, что можно измерить. Известно: то, что для одного человека становится душевной катастрофой, для другого всего лишь мелкая неприятность, "рабочий момент". А потому программа Weillbeiding включает в себя исследования именно настроений работников и разработку технологий, способных помочь каждому сотруднику достичь того состояния продуктивности, в котором он может быть наиболее полезным для компании.

Это отнюдь не филантропия: канадские исследователи проблемы профессионального выгорания подсчитали: каждый доллар, вложенный в программу Weillbeiding, приносит два доллара прибыли. Она на 88 процентов увеличивает степень вовлеченности сотрудника в общий процесс, в три раза увеличивает количество предложенных им инноваций и на 66 процентов уменьшает число дней, пропущенных по болезни.

Ирина Белоглазова, вице-президент по персоналу пивоваренной компании "Балтика", отмечает, что, по данным их исследования, из всего 15-тысячного трудового коллектива компании больше всего риску профвыгорания подвержены маркетологи.

- Людей добивают многозадачность, переработки, рутина, которая заставляет думать "я достиг своего потолка", а еще - система опен-спейс, - говорит она. - Откликаясь на эти проблемы, мы многое изменили в организации работы. Например, ввели гибкий график, завели регулярное "карьерное консультирование", которое помогает каждому сотруднику простроить свою карьерную траекторию, причем не всегда вертикальную, но и по горизонтали.

Если у человека нет «золотых наручников», изменить жизнь в соответствии с собственными ценностями ему гораздо проще

Для последней, кстати, очень помогают так называемые короткие назначения - когда человека на месяц-другой командируют в иной регион, где располагаются подразделения компании.

Комфортная рабочая обстановка и удобный график во многом позволяют снять напряженность. Об этом говорят многие эксперты. Так, Анастасия Егорова, региональный HR-специалист компании Danone, отметила, что модный сегодня опен-спейс зачастую и у них в офисе становился плацдармом раздора, особенно когда у части сотрудников был перерыв на кофе-брейк в выделенной неподалеку зоне, а у других в это же время - завал работы. Правильная перепланировка пространства смогла во многом смягчить проблему. Еще одним важным пунктом, по ее словам, стало стремление руководства подстраивать график работы своих сотрудников под их личные потребности. Именно так. Работа в удаленном режиме (благо IT-инструменты это позволяют), официально разрешенные дни отсутствия в конторе, десять дней дополнительного оплачиваемого отпуска для мужчин, ставших отцами, - все это повысило лояльность сотрудников и защитило их от морального переутомления.

Еще одним важным фактором эксперты считают минимизацию отчетности и официально декларируемое руководством правило "каждый имеет право на ошибку". Только две эти нормы позволили, по оценкам начальника управления персоналом фирмы IKEA Натальи Титовой, значительно снизить уровень тревожности у сотрудников.

А еще - признание персональных заслуг. К сожалению, в российском менталитете хвалить человека за качественную работу не принято: мол, это ведь норма, чего восхищаться-то? Вот поругать за допущенные ошибки - это да, это непременно. В результате система "кнут и пряник" теряет одну из важнейших своих составляющих. В продвинутых компаниях для ликвидации этого пробела вводят специальные "программы признания достижений". В том же Danone, например, на каждой летучке персонально выделяют лучшего сотрудника. А еще здесь готовятся к открытию "аллеи славы".

Уменьшить угрозу выгорания помогает и такой важный фактор: совпадение ценностей работников с тем делом, которым занято предприятие. На этом строит подбор сотрудников известная российская фармфирма. По словам ее представителя Натальи Бехтеревой, здесь ежеквартально проводят замеры по презентеизму, исследуют степень мотивации и вовлеченности сотрудников, а также устраивают для них курсы по управлению стрессом, где обучают каждого, как распознать у себя первые признаки наступающего выгорания, как управлять состоянием стресса и как понять, что ты подошел к опасной черте, когда необходимо обратиться к специалисту.

Кстати, о том, что спасение выгорающих - дело рук самих выгорающих, эксперты тоже говорят немало. Это улица с двусторонним движением. Коуч Юрий Зачек, например, утверждает, что выбор профессии из-за денег или престижа приводит к тому, что 87 процентов людей работают "не на своем месте", на позициях, не соответствующих их психологическим свойствам. Способствует профессиональному выгоранию и излишний перфекционизм, отсутствие баланса между работой и "просто жизнью", боязнь совершить ошибку, за которую начальство "будет ругать", а также боязнь при первых симптомах выгорания обращаться за помощью к специалистам из-за опасения, что это может повредить репутации.

Каков же выход? Он в соблюдении нескольких простых правил. Надо признать, что мы все живем в ситуации нарастающей неопределенности, поэтому ежеминутно контролировать все невозможно. Надо научиться управлять фокусом своего внимания, уметь переключать его на долгосрочные цели и жить в соответствии со своими собственными, а не навязанными задачами. Следует развивать эмоциональный интеллект и устраивать свою жизнь сбалансированно, не превращаясь в однобокого трудоголика. Важным фактором защиты называет эксперт и финансовую грамотность: ведь если у человека нет "золотых наручников", изменить жизнь в соответствии с собственными ценностями ему гораздо проще.