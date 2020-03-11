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11.03.2020 23:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Эвакуация горняков началась из шахты в Коми из-за задымления

Эвакуация 222 горняков идет из двух шахт компании "Воркутауголь" в Коми - "Воркутинская" и "Заполярная". Причиной стало задымление.

"Инцидент произошел на "Воркутинской", но эвакуируют в случае задымления работников обеих шахт, потому что у них единая система вентиляции", - пояснили ТАСС в пресс-службе АО "Воркутауголь".

По данным источника, на "Воркутинской" в момент инцидента под землей было 122 человека, на "Заполярной" - 120.

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"Идет плановая эвакуация смены. Ждем, когда прибудут горноспасатели и проверят, что там произошло", - добавили в пресс-службе.

Пока информации о пострадавших не поступало. "На аварийном участке находился один человек, он выходит на поверхность самостоятельно", - передает агентство слова представителя МЧС.

В ведомстве отметили, что задымление зафиксировано на глубине 620 метров. На место ЧП выехали пять отделений горноспасателей.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми

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