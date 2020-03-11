Запрет на сбор птичьего пуха, введенный на территории природного заказника "Вайгач" в Ненецком округе, вызвал волну споров о судьбе редкого промысла. На этом острове гнездится гага обыкновенная - арктическая утка, занесенная в Красную книгу НАО. Ее пух ценится в качестве идеального наполнителя для одеял и зимней верхней одежды. Члены ненецкой общины острова Вайгач считают, что запрет нарушает их право на традиционную хозяйственную деятельность. Однако сбор пуха не входит в официальный перечень занятий коренных малочисленных народов РФ. Вместе с тем к ценному ресурсу проявляет интерес российский и зарубежный бизнес. Отдельной стороной выступают экологи, ратующие за сохранение популяции гаги.

Ситуацию обострило уголовное дело, возбужденное в отношении сборщиков пуха на Вайгаче - за нарушение режима особо охраняемой природной территории в период гнездования птиц. Это было еще до введения полного запрета. Как сообщало МВД РФ, у задержанных изъяли 130 килограммов гагачьего пуха. Поскольку на мировом рынке цена обработанного сырья доходит до полутора тысяч евро за килограмм, ущерб оценили в миллионы рублей. Однако дело вскоре закрыли в связи с отсутствием состава преступления.

Запрет на сбор птичьих пуха и яиц в региональном заказнике власти округа ввели прошлым летом. Как пояснили в администрации НАО, поводом стали результаты госмониторинга и научных исследований, которые показали 40-процентное снижение численности арктических уток на острове Вайгач. Специалисты считают, что к этому могли привести нарушения при сборе пуха, которым гага утепляет гнезда: его нельзя забирать до того, как выводок их покинет, иначе птицы уже не вернутся.

На юге острова, где запрет не действует, популяция гаги практически истреблена, сообщил руководитель департамента природных ресурсов, экологии и АПК Ненецкого округа Альберт Чабдаров.

В поселке Варнек на острове Вайгач зарегистрировано 109 человек, а постоянно проживают 46. Здесь работает крепкое оленеводческое хозяйство со стадом в 1700 голов. Местное население также промышляет охотой на дичь и рыбалкой. В общине, которая несколько лет назад занялась сбором пуха, состоят всего двое местных жителей. После введения запрета представители организаций, защищающих права коренных малочисленных народов (КМН), оценили ситуацию на месте.

Во всем мире процедура сбора гагачьего пуха находится под контролем государства и проводится на основе рекомендаций ученых

- Говорить о нарушении прав жителей Вайгача не приходится, - считает президент Ассоциации ненецкого народа "Ясавэй" Юрий Хатанзейский. - Сбор пуха не включен в перечень видов традиционной хозяйственной деятельности КМН, утвержденный правительством РФ в 2009 году. Он не был заявлен и обоснован в этом качестве. Надо также отметить, что сегодня заготовка пуха никак не регламентирована. Я предлагал жителям Вайгача: если вы хотите его собирать, это можно организовать не в рамках традиционной деятельности, а в порядке предпринимательства. Тогда надо будет разработать нормативно-правовую базу и правила сбора. Ведь сами местные жители замечают, что там, где раньше повсюду гнездились птицы, сегодня их уже нет. Значит, пух заготавливали с нарушениями.

Однако, по словам Юрия Хатанзейского, желание заниматься этим промыслом высказал только руководитель общины. Большинство жителей Вайгача не проявили заинтересованности в "пуховом" бизнесе. К аналогичным выводам пришли и в Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.

"Ранее массового сбора пуха коренные жители не вели, то есть методы традиционного хозяйствования не претерпели принципиальных изменений из-за постановления о его запрете. Отметим, что запрет распространяется только на территорию заказника. То есть на оставшейся части острова сбор пуха и яиц птицы никак не ограничен", - говорится в отчете ассоциации.

- Сбор пуха гаги возможен, если соблюдаются условия природопользования, не истощительного для экосистем, и обеспечивается воспроизводство популяций редких видов птиц. Кроме того, эта деятельность должна быть отражена в нормативно-правовых документах РФ, - представляет позицию WWF России координатор арктических коммуникаций Дмитрий Рябов.

Если же говорить о традициях, то в 1930-1940-е годы на Новой Земле и Вайгаче действительно велась промышленная заготовка пуха гаги. Но к середине прошлого века она сошла на нет. Одной из причин стала трудоемкость процесса: пух надо не просто собрать, но и просушить, а затем очистить. При правильной заготовке до 90 процентов пуховой массы, оставшейся в гнездах, составляет мелкий мусор, который очень сложно отделить.

Но современные технологии позволяют решить эту проблему, а спрос на гагачий пух в развитых странах остается на высоком уровне. Мировым лидером по его производству считается Исландия, однако она исчерпала свои возможности для увеличения объемов производства. Тем временем в России гага гнездится не только на острове Вайгач, но и на других северных территориях, еще не освоенных бизнесом.

Чистка пуха, 1970-е годы. Фото: Научный архив Кандалажского заповедника

Два года назад в Карелии было создано российско-исландское предприятие по заготовке гагачьего пуха, которое декларирует сбор без вреда для птиц. Бизнесмены предложили организовать производство на островах Архангельской области, Карелии и НАО. Предполагается, что оно будет создаваться на условиях государственно-частного партнерства при участии местного населения.

Однако и в этом случае все упирается в отсутствие четких правил. Как отмечает биолог, сотрудничающий с Кандалакшским заповедником, Александра Горяшко, во всем мире процедура сбора гагачьего пуха находится под контролем государства и проводится на основе рекомендаций ученых. По ее мнению, в России необходимо при участии орнитологов разработать нормативно-правовую базу, регламентирующую сбор пуха. Саму заготовку также должны контролировать специалисты.

Справка "РГ"

Благодаря эластичности и легкости гагачий пух считается лучшим натуральным утеплителем, который используют в экипировке полярников, альпинистов и космонавтов. Гагу не разводят в домашних условиях, но в Исландии и Норвегии для нее устраивают специальные фермы на небольших островах у берега. С одного гнезда набирается всего 20 граммов пуха. За год его во всем мире производится чуть более трех тысяч тонн, в основном за счет Исландии. Зато в России смогли наладить производство пуха белощекой казарки, который почти не уступает гагачьему.