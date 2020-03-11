Количество антикафе в Петербурге резко сократилось. Сейчас, по данным "Яндекс.карт", в городе всего 47 заведений работают в таком формате, треть из них позиционируют себя как кальянные. Что произошло с антикафе в Петербурге, разбиралась корреспондент "РГ".

Пять лет в Орловском переулке работало стимпанк-антикафе Freak zone. Недавно заведение закрылось, на его месте появился магазин. Владелица заведения Милана Васильева объяснила клиентам, что закрытие было вызвано финансовыми сложностями: антикафе себя не окупало, владельцы потеряли миллионы рублей.

Таких историй много. Петербург когда-то называли столицей антикафе, сейчас этот формат переживает трансформацию. Например, часть антикафе теперь работают как коворкинги.

- Это закономерный этап, - говорит председатель Национальной ассоциации сервисных офисов и коворкингов Рафаиль Гайнатуллин. - Формат коворкингов новый, он появился позже, чем тайм-кафе, и многие решили таким образом переформатировать бизнес.

Гайнатуллин отмечает, что в чистом виде сейчас бизнес-идея антикафе выглядит маломаржинальной. Выживают лишь те заведения, где могут трансформировать формат заведения таким образом, чтобы получать прибыль сразу в нескольких направлениях.

- Например, утром заведение может принимать посетителей как обычное кафе, далее до 18.00 оно работает в формате коворкинга, а вечером там проводятся мероприятия - и вот уже перед нами антикафе, при этом с работающей кухней, - перечисляет эксперт.

Такой подход появился относительно недавно. Еще три года назад в Петербурге открывались антикафе с одним кодом - деятельность библиотек и клубов. Владельцы гордились тем, что у них нет ОКВЭДов на торговлю или на деятельность предприятий общественного питания, мол, головной боли меньше. Но практика показала, что вообще без еды антикафе существовать сложно.

В антикафе люди платят не за время, а за общение. Если заведение может дать это общение, то люди будут приходить

Если рядовая пекарня с двумя-тремя столиками в сутки приносит 15-20 тысяч рублей выручки на двух сотнях чеков, то антикафе, чтобы получить такую сумму, нужно провести полноценное мероприятие и завлечь к себе минимум 50 человек, развлечь их, чтобы каждый оставил по 400 рублей. И так каждый день. Даже крупные антикафе прибыль в 50-70 тысяч рублей в месяц считают очень хорошим показателем.

Антикафе стали искать другие способы заработка, кроме собственно времени, и... пришли к формату кальянных с алкогольным меню. Фактически от обычного бара заведение отличается лишь тем, что там нужно еще и доплачивать за время.

Сейчас кальяны есть в большинстве таких заведений. Это уже не развивающие клубы по интересам.

Ряд заведений маргинализировался. Правда, эксперт Александр Кузьмин считает, что маргинализация - это, скорее, единичные случаи. Но для сохранившихся антикафе наступают тяжелые времена.

- Этот формат существует на стыке индустрии развлечений и досуга, кафе, коворкинговых пространств и конференц-залов. В этом их сила и их слабость: антикафе требуется несколько четко выраженных тематических зон, отсюда повышенные требования к площадям, вопросы арендной платы. В таких условиях обеспечение окупаемости - не самая простая задача даже в экономически благополучные периоды. Требуется обеспечить очень качественное управление заведением, маркетинг, привлекательные предложения для различных групп целевой аудитории, довольно пресыщенной в плане развлечений в больших городах. Можно предположить, что антикафе в 2020-м, скорее всего, продолжат тренд на сокращение рынка, поскольку обеспечивать такой показатель, как повторные визиты гостей в заведение, на фоне намечающегося периода экономической волатильности станет еще сложнее.

- Так или иначе, формат изжил себя. Останутся те тайм-кафе, которые трансформируют бизнес-модель под запрос клиента. Где-то появится кухня, и они сблизятся с кафе, где-то - алкоголь. В центре расширится "ночной формат",- считает Татьяна Козлова, старший руководитель проектов, направление "Оценка и финансовый консалтинг" группы компаний SRG.

Павел Васильев, руководитель сети антикафе "Хорошее место", считает, что будущее у антикафе как у формата есть. И ставить алкоголь с кальянами, чтобы выжить, совершенно не обязательно.

- Спиртное в антикафе ставят от безысходности, чтобы получить хоть какие-то деньги. Но это путь в никуда, к тому же зачастую незаконный. Был период, когда антикафе открывались массово, тогда все думали, что можно купить мебель, пару настольных игр - и бизнес пойдет. Но сейчас очевидно, что антикафе - это сложный бизнес, но если продумана концепция, если есть постоянные клиенты, то вполне можно успешно работать. По сути, в антикафе люди платят не за время как таковое, а за общение. Если заведение может дать это общение, то люди будут приходить, - говорит Павел Васильев.

Через месяц Васильев будет проводить форум для владельцев антикафе. Предприниматель уверен: будущее у формата есть. Правда, такого бума, как несколько лет назад, даже по самым оптимистичным прогнозам, ожидать не приходится. .