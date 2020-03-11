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11.03.2020 16:03
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Зачем собаке стоматолог?

Новгородцы ищут деньги на приюты и площадки для выгула
Текст: Владислав Двоеглазов
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 51(8105)
Новгородцы не могут построить приюты для собак и договориться об их отлове, но предлагают ввести обязательную регистрацию домашних животных. Решать проблему с безнадзорными собаками в Великом Новгороде доверили стоматологической компании из Нижнего. Даже огородить площадки для выгула собак в Новгородской области не могут уже десять лет.

Сколько собак и кошек держат новгородцы? Ветеринары могут назвать только приблизительные цифры - более 55 тысяч. Животных ставят на учет и пересчитывают во время ежегодного осмотра и вакцинации. Процедура платная, за каждую собаку - одна тысяча рублей, рассказала начальник Новгородской городской ветеринарной станции Елена Федотова.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Мода на собак проходит, и их стало примерно на 10 процентов меньше, а вот экзотических животных появляется все больше.

Сейчас регистрация существует, но она добровольная. Стоит от 300 до 1000 рублей. В зависимости от чипа, который выбирает владелец. В стоимость включены клинический осмотр ветеринаром, сам чип, вакцинация. Ветеринарные клиники зарабатывают на этом около 20 процентов от суммы доходов.Из 25 тысяч владельцев собак, стоящих на учете в Великом Новгороде, добровольное чипирование и регистрацию осуществили примерно 20 тысяч. Новгородцы сейчас прорабатывают вопрос введения обязательной регистрации. Тогда безнадзорных собак должно стать меньше, легко можно будет найти бывшего владельца и взыскать с него деньги на отлов и содержание брошенного животного.

- В случае чипирования животного и последующего его отлова предлагаю возложить затраты на содержание в приюте на собственника, который это животное завел, а потом выгнал на улицу, - говорит заместитель председателя областной Думы Алексей Чурсинов. - Животное нужно кормить, делать прививки, это должно быть за счет бывшего владельца.

Сейчас в Новгородской области нет ни одного приюта. Действуют только частные или принадлежащие общественным организациям пункты передержки. Сам Великий Новгород получил из федеральной собственности бывший кинологический питомник МВД. С 2014 года он пустует. Тогда полицейские кинологи построили себе новый. Но старый (и теперь муниципальный) требует капитального ремонта и переоборудования. По разным оценкам, нужно потратить от 500 тысяч до двух миллионов рублей. Бывшим питомником имеет право распоряжаться организация, занимающаяся по контракту отловом и содержанием безнадзорных животных.

С осени 2019 года в Великом Новгороде за бездомных собак отвечает компания из Новгорода Нижнего. Основная ее специализация - стоматологические услуги. В мэрии Великого Новгорода "РГ" сообщили, что сумма контракта - 6,14 миллиона рублей. Рассчитан он на 2,5 года.

- В прошлом году отловили двух безнадзорных собак, в этом году - четырех, - рассказала "РГ" начальник отдела государственного ветеринарного надзора, мониторинга ветеринарной безопасности, работы с обращениями граждан и организаций комитета ветеринарии Новгородской области Ольга Малетина. - Мэрия Великого Новгорода не передала, а нижегородская компания не приняла недостроенный питомник. Ситуация запутанная и сложная.

С осени 2019 года в Великом Новгороде за бездомных собак отвечает стоматологическая компания из Новгорода Нижнего

Своего филиала нижегородцы в Великом Новгороде не открывали, а собак ловит другая организация по договору субподряда. Ведь пойманную собаку нужно привезти в приют, а приюта нет.

- Непонятно вообще, как что будет. Они могут получать деньги за отлов, а могут не ловить и не получать. Около 10 тысяч рублей за каждую собаку, - рассказывает председатель Ассоциации зоозащитников Новгородской области Лариса Акманова. - В эту сумму включены стоимость отлова (около четырех тысяч получает сам ловец), стерилизация или кастрация, первичный осмотр, чипирование, содержание 10 дней. А потом выпускаешь или оставляешь на передержке, по своему усмотрению.

Фото: iStock
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Пока нижегородцы раскачиваются, проблему с передержкой решают общественные организации. В крупных городах построены вольеры, будки, огорожены территории. Зоозащитники собирают на это пожертвования и корма, получают гранты или заключают контракты с администрацией. Например, в городе Боровичи безнадзорных животных отлавливает благотворительный фонд "Найда", в 2020 году выделено 678,7 тысячи рублей; в Старой Руссе готовы выделить 460 тысяч рублей, но ни одна организация пока не заявилась на конкурс.

Вторая проблема, которую уже 10 лет активно и безуспешно пытаются решить новгородцы, а также стараются найти на нее деньги, - выгул и содержание собак. В 2016 году, принимая закон "Об административных правонарушениях", вписали пункт о штрафах за выгул без намордника, поводка и в неположенном месте. Предполагалось, что деньги от штрафов пополнят муниципальные бюджеты и на эти средства можно будет решить проблему. Закон действовал всего два года, и его отменили.

За это время в Великом Новгороде выписали всего два штрафа на общую сумму восемь тысяч рублей; в Боровичах - один на три тысячи рублей; в Старой Руссе - три на девять тысяч рублей.

- Мы просили открыть площадки для выгула, собрали порядка шестисот подписей в 2016 году, оформили и отправили в мэрию. И ничего не последовало! Осенью 2019-го ситуация повторилась, оформили документы, письма, - вспоминает Лариса Акманова. - У чиновников коронный ответ: нет возможности.

Стоимость оборудования и оснащения площадки для выгула все называют разную: от 500 тысяч до одного миллиона рублей. В мэрии Великого Новгорода подтвердили, что сейчас ни одной официальной площадки нет и строительство пока не планируется.

Говоря о финансировании и решении проблем с безнадзорными собаками, с выгулом животных в городе, часто предлагают ввести сбор или налог на животных. Все опрошенные "РГ" эксперты выступают против этого и уверены: новгородцы сегодня не готовы и не будут платить. Да и не за что.

Экономика Финансы Налоги Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область

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