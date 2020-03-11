"ОПОРА РОССИИ" предложила развивать в Калининграде экспортно ориентированные производства

На какие налоговые льготы может надеяться малый бизнес после отмены ЕНВД, как превратить специфические трудности работы в эксклаве в преимущества, какие меры могут остановить спад в сегменте малого предпринимательства? Эти и многие другие вопросы обсудили калининградские предприниматели на встрече с руководством общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" и губернатором Калининградской области.

В составе делегации "ОПОРЫ РОССИИ" присутствовали президент организации Александр Калинин, вице-президент Дмитрий Иванов - координатор региональных отделений в СЗФО и вице-президент Дмитрий Петровичев, управляющий Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов.

- Мне кажется, что сейчас надо переосмыслить те возможности, которые Калининградская область дает малому и среднему бизнесу, и сегодняшняя встреча об этом, - подчеркнул президент "ОПОРЫ РОССИИ" Александр Калинин. - С одной стороны, это анклав, и есть связанные с этим трудности, прежде всего по логистике. С другой стороны, у вас буквально под боком рынок в 500 миллионов потребителей с очень серьезными доходами, и ваши издержки на европейский рынок минимальны в сравнении с теми, что несут предприниматели в континентальной части России. Научиться работать на этом рынке, быть там конкурентоспособными, успешными - вот это вызов, который стоит прежде всего перед предпринимателями Калининградской области. Вызов сложный, но интересный. И почему не здесь, в этом регионе, создавать передовые экспортно ориентированные производства. Кроме того, регион очень интересен в плане туризма, и потребители находятся совсем рядом, и логистика интересна. Трудности есть и здесь - административные барьеры, связанные с посещением иностранными туристами, но это все решаемо - в частности, электронную визу вы же себе пробили. Поэтому Калининградская область может быть своего рода ледоколом в том, чтобы сломать стереотипы и во многом торить путь для предпринимателей всей России.

- Есть 13 приоритетов национального развития, которые президент выделил, и поставил перед правительством соответствующие задачи, - напомнил Александр Калинин. - И если один из этих приоритетов - МСП и в нацпроекте поставлены четкие цифры, выделены конкретные деньги и назначены конкретные ответственные лица, то это же большая возможность добиться того, чего, как мы раньше считали, добиться невозможно. Это возможно, давайте только верить в свою страну, инвестировать и работать в партнерстве с властью, прежде всего - региональной. Сейчас все на это нацелены, есть спрос, но есть и ресурсы, серьезные деньги на это выделяются.

В пример Александр Калинин привел областную программу "Восток", по которой кредиты для бизнеса выделяются под один процент на срок до семи лет, назвав ее уникальной для России. Этот проект стартовал в регионе в январе текущего года и ориентирован в основном на восточные районы области как территории с невысокой экономической активностью. В этом году по итогам конкурсного отбора планируется распределить 300 миллионов рублей.

Надо переосмыслить те возможности, которые Калининградская область дает малому и среднему бизнесу

- Программа "Восток" - это хорошая возможность собрать заявки и оценить потребности бизнеса, который собирается работать на востоке нашего региона, и даже если кто-то не сможет получить это финансирование, мы сможем идентифицировать их и помочь получать другие меры поддержки, - прокомментировал губернатор Калининградской области Антон Алиханов и напомнил о некоторых новых мерах. В этом году вводится компенсация предпринимателям, которые воспользуются услугами инжиниринговых центров на территории региона. Так называемая программа релокации кадров поможет компенсировать расходы при обоснованной необходимости привезти специалистов из других регионов РФ.

Дмитрий Иванов отметил, что при организационной и финансовой поддержке "ОПОРЫ РОССИИ", Северо-Западного бюро по защите прав предпринимателей и Ассоциации "Открытый бизнес" в 2007-2012 годах проводился Калининградский экономический форум, по итогам которого многие муниципалитеты области получили мощный импульс социально-экономического развития. Упор делался именно на малые города, на развитие у населения предпринимательской инициативы, повышение уровня жизни жителей региона. По приглашению "ОПОРЫ РОССИИ" в мероприятиях форума участвовали члены правительства РФ, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, профессиональные спикеры и бизнес-наставники, проводившие мастер-классы с предпринимателями региона.

Также в Калининградской области "ОПОРОЙ РОССИИ" и Северо-Западным бюро по защите прав предпринимателей организован Информационно-аналитический центр проблем малого и среднего предпринимательства. Результаты его работы используются органами госвласти и местного самоуправления при принятии управленческих решений по вопросам развития и поддержки МСП.

Как остановить спад, зафиксированный в прошлом году в сегменте малого и среднего предпринимательства, и увеличить долю "малышей" в ВВП? Рабочая группа Госсовета РФ по направлению "Малое и среднее предпринимательство", которую возглавляет губернатор Калининградской области, практически завершила работу над докладом, с тезисами которого познакомил присутствовавших генеральный директор компании "О2 Consulting" Филипп Данько.

- Если говорить о причинах и барьерах, то это общий спад экономики, ограничивающий рост для малого бизнеса, низкая доступность ресурсов, прежде всего финансовых, и административные барьеры, в том числе повышение налоговой нагрузки, - считает аналитик. - Целевые показатели программы развития МСП в России достаточно амбициозны, но при сохранении действующего курса мы их не выполним, необходимы сильные решения.

В доклад внесены инициативы, сгруппированные экспертами на основании предложений бизнеса. Первая и самая простая в реализации - повышение доступа МСП к госзаказу до 32,5 процента, сейчас их доля - на уровне 20 из-за различных ограничений по участию. Другие предложения - снижение контроля и надзора за малым бизнесом, определение набора условий, при которых проверки станут реже и короче, исключение дублирования проверок, проведение их части дистанционно. Кроме того, смягчение ответственности за экономические преступления: наказывать предпринимателей за неуплату налогов - это не только жестко в сравнении с другими преступлениями, но и мешает возобновлению деятельности компании: вместо того чтобы заплатить штраф, скорректировать свою деятельность и продолжать ее, компания, как правило, выбывает с рынка.

Что придет на смену ЕНВД, который в 2021 году упраздняется, беспокоятся местные предприниматели. Ведь, по их словам, в Калининградской области львиная доля МСП работает на специальных налоговых режимах, не отменят ли их все?

- По предложению "ОПОРЫ РОССИИ" режим ЕНВД продлялся в 2016 году, мы убедили тогда депутатов Госдумы и администрацию президента, но уже тогда было сказано, что больше продления не будет, - ответил Александр Калинин. - "ОПОРА РОССИИ" подготовила свою экспертную позицию - что нужно сделать, чтобы бизнес легко мог перейти на другие спецрежимы, так называемый бесшовный переход. Во-первых, при переходе на патент мы предлагаем компенсационный механизм - вычет по социальным взносам до 50 процентов от налога на прибыль, так же, как на ЕНВД.?Нам удалось добиться включения этого пункта в основные направления налоговой политики.

- Второй момент - некоторые виды деятельности должны быть "докручены" до тех параметров, которые есть по ЕНВД, - считает президент "ОПОРЫ РОССИИ". - Например, магазин на патенте может работать на площади 50 квадратных метров, на ЕНВД - 150. А потом, если этот маленький бизнес в отдаленном поселке умрет, губернатору придется организовывать завоз продуктов за счет госсредств, как я это видел в Ямало-Ненецком автономном округе, зато бюджет "сэкономит" копеечную в масштабах региона налоговую льготу. Кроме того, вы знаете, на ЕНВД разные компании работают, там есть и далеко не микробизнес, и мы для этих людей предложили увеличить пороги по упрощенной системе налогообложения. В первом чтении уже принят законопроект, предусматривающий это повышение до 200 миллионов, но с правом региона устанавливать ставку до восьми процентов вместо шести процентов.

- Мы убедились, что за счет обеления зарплат бюджет получает гораздо больше, чем теряет на административных льготах, - заявил Антон Алиханов. - Так называемые новые резиденты Калининградской ОЭЗ, зарегистрированные в 2018-2019 годах, а это больше ста компаний, принесли дополнительных налогов по НДФЛ около 656 миллионов рублей. Поскольку у них ставки по страховым взносам понижены до 7,6 процента, им не нужно играть с конвертами, они показывают белую зарплату, а она у них на уровне 50 тысяч рублей. Мы хотим в рамках рабочей группы предложить эксперимент в Калининградской области: те, кто платит зарплату минимум в полтора раза выше, чем в среднем по региону, имеют право на пониженные страховые взносы. Я готов рассмотреть возможность снижения ставки по УСН с одновременными обязательствами бизнеса по заработной плате.

Справка

"ОПОРА РОССИИ" - крупнейшее объединение предпринимательского сообщества в стране, созданное в 2002 году. Сейчас объединяет около 400 тысяч предпринимателей, свыше 100 отраслевых союзов, ассоциаций и гильдий. Предприятия-участники обеспечивают более пяти миллионов рабочих мест.

При непосредственном участии "ОПОРЫ РОССИИ" разработан и принят ряд федеральных законов: о защите конкуренции, развитии малого и среднего предпринимательства, о льготной приватизации для малых предпринимателей, введении добровольности ЕНВД, введении моратория на плановые проверки в отношении малого бизнеса и другие.

Важно

Более 15 лет при "ОПОРЕ РОССИИ" существует Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов, за это время 64 его подразделения развернуто по всей стране, рассмотрены тысячи обращений. Пилотным проектом в 2005 году было Северо-Западное бюро по защите прав предпринимателей под руководством Дмитрия Иванова, действующее на территории всего федерального округа.

- Ежедневно сами предприниматели безвозмездно рассматривают обращения своих коллег, проверяют их законность, обоснованность, если действительно нарушение выявлено, поддерживают эти обращения в контрольных, надзорных, правоохранительных органах, - пояснил Дмитрий Петровичев, вице-президент "ОПОРЫ РОССИИ", управляющий Бюро. - Я призываю активно пользоваться этими возможностями. Основной наш партнер в этой работе - Генеральная прокуратура. Регулярные встречи предпринимателей с генпрокурором РФ проводятся при активном участии "ОПОРЫ РОССИИ", недавно состоялась такая встреча с предпринимателями Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, планируется и для предпринимателей СЗФО.

Дмитрий Петровичев напомнил также о создании в ноябре 2019 года цифровой платформы "За бизнес.РФ". На сегодняшний день туда поступило уже порядка 800 обращений предпринимателей по всей стране. Это электронный ресурс для приема обращений предпринимателей в связи с оказанием на них давления со стороны правоохранительных органов. Обращение, поступившее в МВД, ФСБ, Следственный комитет, в Генеральную прокуратуру эти ведомства обязаны рассмотреть силами центрального аппарата, не направляя проверку на региональный уровень.

Причем предприниматель, подавая обращение, может подключить к его рассмотрению ведущие бизнес-объединения страны. Таким образом бизнес-сообщество может подготовить правовое заключение и поддержку предпринимателю. "ОПОРУ РОССИИ" отмечают более 30 процентов заявителей.

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