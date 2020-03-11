Петербургские ученые нашли способ выявлять ртуть в окружающей среде

Международная группа ученых, в состав которой вошли исследователи из СПбГУ и ИТМО, разработала сенсор, который позволяет с высокой точностью выявлять ртуть в земле и воде. Как сообщает пресс-служба СПбГУ, в основе прибора лежит люминесценция иридия.

Химики довольно часто используют люминесценцию в различных сенсорах. Дело в том, что свечение под воздействием внешнего излучения дает очень точный результат. Чаще всего используют атомы платины или иридия.

Для сенсора, определяющего ртуть, ученые синтезировали новые типы люминисцирующих комплексов иридиа с диаминокарбеновыми лигандами. В ходе экспериментов исследователи выяснили, что при добавлении соединений ртути излучение в одном из комплексов исчезает. Данное открытие дает возможность создать на основе комплекса очень чувствительный сенсор, определяющий мельчайшие концентрации ртути.

Важно, что сенсор не будет реагировать на медь, кадмий, свинец, серебро и другие тяжелые металлы. Это имеет принципиальное значение при исследованиях содержания ртути в воде, продуктах, земле. Результаты исследований опубликованы в журнале Inorganic Chemistry.